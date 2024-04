Filho de lutador de MMA morre com apenas 1 ano de idade

O lutador de MMA Francis Ngannou anunciou a morte do seu filho de apenas 1 ano de idade: ‘A vida é tão injusta'

O lutador de MMA Francis Ngannou está de luto. Aos 37 anos de idade, ele lamentou a morte do seu filho Kobe, que tinha 1 ano e 3 meses de idade. A morte do bebê foi anunciada pelo pai em uma mensagem nas redes sociais, mas ele não entrou em detalhes sobre a causa da morte da criança.

“É muito cedo para ir embora, mas ele se foi. Meu filho, meu companheiro, meu parceiro Kobe estava cheio de vida e alegria. Agora, ele está deitado sem vida. Gritei seu nome repetidamente, mas ele não está respondendo. Eu estava no melhor momento ao lado dele e agora não tenho ideia de quem eu sou. A vida é tão injusta para nos atingir onde doí”, disse ele.

E completou: “Como lidar com uma coisa dessas? Como você pode conviver com isso? Por favor, ajude-me se tiver uma ideia, porque eu realmente não sei o que fazer e como lidar com isso”.

Em outro recado, o atleta fez mais um desabafo. “Qual é o propósito da vida se aquilo que você está lutando com unhas e dentes é o que nos atinge com mais força? Por que a vida é tão injusta e impiedosa? Por que a vida sempre tira o que não temos?”, questionou.

Dublador brasileiro faleceu há poucos dias

O ator, dublador, radialista e humorista José Santa Cruz faleceu aos 95 anos nesta sexta-feira, 26, no Rio de Janeiro. Ele partiu após ter sido internado com broncopneumonia. Ele também tinha a doença de Parkinson.

O velório acontecerá no Cemitério da Penitência, no Rio de Janeiro, no sábado, 27, e o corpo será cremado às 16h. O artista deixou a esposa, Ivan Maria Mendes Bastos, com quem foi casado por 72 anos e três filhos, Elaine Maria, Eliane Maria e Eduardo Luiz, todos falecidos.

Ele construiu uma sólida carreira na dublagem. Ele emprestou sua voz para o pai da Família Dinossauro, para o Rubeo Hagrid em Harry Potter, o Magneto em X-Men, J. Jameson em Homem Aranha e para o ator Danny DeVito nas versões em português dos filmes dele.