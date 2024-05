Gabigol se explica após usar camisa do Corinthians: 'Relaxamento'

Após perder camisa 10 no Flamengo por usar roupa do Corinthians, Gabigol se explica e revela o que aconteceu para vestir item de time adversário

O jogador Gabigol explicou melhor o episódio polêmico que protagonizou nos últimos dias: de usar a camisa do Corinthians. Após perder a camisa 10 do Flamengo por conta disso, o atleta revelou em entrevista do colunista, André Hernan, do portal UOL, que se desculpou com os jogadores do Flamengo e que até conversou com Tite.

Segundo ele, o uso do item do clube adversário aconteceu em um momento de relaxamento e que como admirador do esporte ele tem vários acessórios de times. Apesar do "deslize" ter causado polêmica com a torcida, Gabigol comentou que a reação do elenco e da comissão técnica foram positivas.

"No outro dia, a diretoria tomou conta de tudo, me ouviu. Foi muito sincera comigo. E também eu pedi para não treinar porque estava sem cabeça naquele momento. Foi realmente algo que me machucou. E só hoje (19) eu falei com o professor Tite, só hoje eu pedi desculpas aos jogadores. Cara, a reação que eles tiveram foi a melhor possível. Era isso que eu esperava deles, na verdade. Esse ato de botar a camisa vários jogadores devem fazer na casa deles, em momento de relaxamento. Antes de dormir, coloca um short que ganha de outro time. Eles me compreenderam. É claro que eu pedi desculpa, assumi o meu erro, mas, na minha cabeça, é vida que segue", contou.

O jogador então desabafou sobre a situação e compartilhou seu amor pelo Flamengo: "Eu fiquei muito triste. É por isso que precisei desse tempo. Por mais que minha cabeça seja boa e eu goste de desafios, de momentos 'ruins', esse foi bem pesado para mim, porque você acaba vendo coisas que não são verdade. Não é uma foto que vai apagar o meu sentimento. O sentimento é muito mais por atitudes do que por palavras. Todo mundo sabe o meu amor, meu respeito e minha vontade de ficar no Flamengo, de jogar aqui até quando eu conseguir. Os jogadores também veem isso. A torcida acho que crê nisso. Errei, peço desculpas e o que eu posso fazer é não fazer mais. E poder evoluir como pessoa e jogador".

Nos últimos dias, Gabigol, que é atacante desde 2019 no Flamengo, já hava quebrado o silêncio e comentou sobre ter perdido a camisa 10 do time após o flagra usando o item do Corinthians.

O que o Flamengo disse sobre a foto de Gabigol?

Em pronunciamento feito após reunião realizada nesta sexta-feira, 17, o Flamengo anunciou a punição de Gabigol ao público. Na nota, eles explicaram que além de ser impedido de usar a camisa 10, o jogador terá que pagar uma multa ao time.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após reunião com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e demais diretores do departamento, o atleta Gabriel Barbosa foi multado e comunicado pelo dirigente de que não usará mais a camisa 10 rubro-negra nas competições possíveis de alteração da numeração", informou o clube em nota.

Na foto viralizada, Gabigol apareceu em sua casa vestindo a camisa do Corinthians, enquanto curtia ao lado dos amigos - entre eles, inclusive, estavam dois funcionários do Flamengo: o supervisor Marcio Santos e o roupeiro Sidnei Bernardes. Marcio recebeu uma advertência na carteira de trabalho por questões hierárquicas. Após o vazamento da imagem, a assessoria de imprensa do atleta informou que a imagem era editada, mas o clube confirmou que a foto não possui edição.