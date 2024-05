Atleta olímpico faz bela declaração de amor ao namorado: 'Privilégio ter você'

Militar e jogador profissional de vôlei, o atleta Vinicius Freitas compartilhou uma homenagem especial para o namorado; confira!

Atleta profissional de vôlei de praia, Vinicius Freitas dividiu com os seguidores uma nova foto ao lado do namorado, Luiz Felipe. Na última quinta-feira, 15, em seu perfil oficial no Instagram, ele aproveitou o registro especial para se declarar ao companheiro.

"Como posso expressar o amor que sinto por uma pessoa? Tô aqui meio sem saber como dizer o óbvio. que você sou eu e eu sou você. Que você é uma extensão senão meu coração fora do peito. Que sua vida tá agarrada na minha", escreveu Vinicius na legenda da postagem.

"Que ter alguém tão íntimo assim e tão meu assim é quase como se ver em outro corpo, olhando pra vida de outro jeito (que eu até acredito), escolhendo o que vestir, o que jantar e qual sonho agora vamos dividir juntos… e eu sigo aqui, vivendo esse privilégio que é ter você na vida. Te amo!", finalizou ele.

Nos comentários, diversos seguidores deixaram mensagens carinhosas ao casal. "Vocês são incríveis! Amo tanto", declarou uma amiga. "Eu amo tanto vocês e fico tão feliz em ver vocês realizando tantos sonhos juntinhos!", se derreteu outra. "E quem não quer viver um amor desse? Lindos", disse uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vinicius Freitas (@vinicius_freitas)

Além de atleta, Vinicius Freitas também é modelo e, em 2023, se tornou terceiro-sargento da Marinha do Brasil. Durante as Olimpíadas de Tóquio, realizadas em 2021, o jogador de vôlei foi elogiado por Anitta. A paquera, no entanto, não trouxe resultado, uma vez que o esportista ressaltou ser comprometido com Luiz Felipe.

Em entrevista ao site 'Gay.Blog', o jogador olímpico contou que sofreu bastante ao se abrir para a família. "Minha família é muito religiosa e não reagiu de uma forma muito boa. Sofri muito. Mas me agarrei muito a Deus e ao esporte pra permanecer firme. Ainda não me aceitam, mas aprenderam a me respeitar e dar o meu espaço", declarou ele.

E completou: "Não é como eu queria, mas é só o que eu preciso. Ainda moro com eles. É difícil me expor, falar sobre minha orientação, porque tudo que repercute respinga neles. Mas faço, porque tenho consciência que é uma forma de combater, e assim esperar que, num futuro próximo, as pessoas e as famílias mudem a mentalidade e para que ninguém sofra mais com essa intolerância enraizada".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vinicius Freitas (@vinicius_freitas)

