Após foto polêmica, Gabigol recebe punição do Flamengo e tem camisa 10 retirada

Por conta da foto polêmica de Gabigol usando a camisa do Corinthians, o jogador foi punido pelo Flamengo e não usará mais a camisa 10; entenda

Após reunião realizada nesta sexta-feira, 17, o Flamengo aplicou uma punição a Gabigol devido sua foto com a camisa do Corinthians. Além de ser multado, o atacante não usará mais o número 10 no uniforme.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após reunião com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e demais diretores do departamento, o atleta Gabriel Barbosa foi multado e comunicado pelo dirigente de que não usará mais a camisa 10 rubro-negra nas competições possíveis de alteração da numeração", informou o clube em nota.

Para quem não sabe, viralizou uma imagem de Gabigol em sua casa vestindo a camisa do Corinthians, enquanto curtia ao lado dos amigos - entre eles, inclusive, estavam dois funcionários do Flamengo: o supervisor Marcio Santos e o roupeiro Sidnei Bernardes. Marcio recebeu uma advertência na carteira de trabalho por questões hierárquicas.

Após o vazamento da imagem, a assessoria de imprensa do atleta informou que a imagem era editada, mas o clube confirmou que a foto não possui edição.

Vale ressaltar que o jogador continuará com a camisa 10 na Libertadores, por não ser possível fazer a mudança com a competição em andamento. Jogadores do atual elenco também seguirão com o mesmo número até o final do campeonato.

🚨VEJA: Flamengo informou que multou o jogador Gabigol e afirmou que o atacante não usará mais a camisa 10 do clube.



O jogador foi visto ontem usando uma camisa do Corinthians. pic.twitter.com/wB9hgT1xNh — CHOQUEI (@choquei) May 17, 2024

Gabigol mostra detalhes de sua mansão e encanta internautas

Gabigol chamou a atenção da web ao publicar uma foto dentro de sua mansão nas redes sociais. O craque apareceu em sua sala enorme, com um quadro de sua família ao alto da mesa de jantar.

No desenho, é possível ver a irmã, DhiovannaBarbosa, a mãe, Lindalva e o pai, Valdemir. O jogador do Flamengo surgiu sentado à mesa sozinho. Imagens em preto e branco já viraram marca registrada do atleta no Instagram. Confira mais detalhes!