Gabigol mostra detalhes de sua mansão e encanta internautas

Jogador do Flamengo, Gabigol compartilhou um clique em seu condomínio de luxo na Barra da Tijuca e impressionou os internautas

Na manhã desta sexta-feira, 8, Gabigol chamou a atenção da web ao publicar uma foto dentro de sua mansão nas redes sociais. O craque apareceu em sua sala enorme, com um quadro de sua família ao alto da mesa de jantar.

No desenho, é possível ver a irmã, Dhiovanna Barbosa, a mãe, Lindalva e o pai, Valdemir. O jogador do Flamengo surgiu sentado à mesa sozinho. Imagens em preto e branco já viraram marca registrada do atleta no Instagram.

Devido os treinos diários, Gabigol passa boa parte dos dias em um condomínio da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, no valor de R$ 13 milhões. A mansão tem 900 metros quadrados, cinco suítes, sauna a vapor, piscina aquecida, espaço gourmet, adega climatizada, cinema, escritório e três andares.

No último, há um salão de jogos. O atleta personalizou o espaço com grafites de seus ídolos como Pelé e Ayrton Senna.

Gabigol exibe detalhe personalizado na piscina de sua mansão

O jogador de futebol Gabigol surpreendeu ao mostrar um detalhe personalizado de sua mansão no Guarujá, litoral de São Paulo. No último final de semana, ele aproveitou a sua folga dos campos no litoral e registrou a nova piscina de sua casa de praia.

A piscina traz a marca registrada do atleta. No fundo da piscina, ele mandou desenhar a sua silhueta fazendo a sua pose tradicional. Confira as fotos!

De acordo com o jornal Extra, a mansão passou por uma reforma na área externa recentemente e está ainda mais luxuosa.

Além disso, nos últimos tempos, ele recebeu um grupo de amigos em sua casa e o encontro foi revelado pelo influenciador Jon Vlogs, que mostrou um vídeo na internet sobre os detalhes da propriedade do amigo. Nas imagens, os fãs puderam conhecer mais sobre a casa do atleta. Confira!