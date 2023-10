Que luxo! Gabigol exibe detalhe personalizado na piscina de sua mansão

Isso que é autoestima! Gabigol coloca detalhe que o representa em sua piscina

O jogador de futebol Gabigol surpreendeu ao mostrar um detalhe personalizado de sua mansão no Guarujá, litoral de São Paulo. No último final de semana, ele aproveitou a sua folga dos campos no litoral e registrou a nova piscina de sua casa de praia.

A piscina traz a marca registrada do atleta. No fundo da piscina, ele mandou desenhar a sua silhueta fazendo a sua pose tradicional.

De acordo com o jornal Extra, a mansão passou por uma reforma na área externa recentemente e está ainda mais luxuosa.

Detalhes da mansão de Gabigol

Recentemente, mais detalhes da mansão de Gabigol no Rio de Janeiro foram revelados na internet.Nos últimos tempos, ele recebeu um grupo de amigos em sua casa e o encontro foi revelado pelo influenciador Jon Vlogs, que mostrou um vídeo na internet sobre os detalhes da propriedade do amigo. Nas imagens, os fãs puderam conhecer mais sobre a casa do atleta.

Gabigol mora em uma mansão avaliada dem R$ 12 milhões, informou o jornal Extra. O local tem sala de jogos com videogame e mesa de sinuca. A casa ainda tem uma sala espaçosa com área de jantar e lazer, área gourmet e cinema.

A sala de jogos ainda conta com um painel de grafite feito pelo artista plástico Luan Ribeiróvisk, que desenhou grandes ídolos do esporte nas paredes. O desenho conta com homenagens para Pelé, Maradona, Ayrton Senna, Lewis Hamilton, Stephen Curry e Michael Jordan. Além disso, ele também homenageou os cantores Tim Maia e Mano Brown.

Veja os detalhes da decoração da casa de Gabigol: