Neymar Jr registrou terceira filha ainda na maternidade, diz colunista

A família do jogador de futebol Neymar Jr aumentou! Nesta semana, a bebê Helena, filha de Amanda Kimberlly, nasceu e é apontada como herdeira do atleta. Apesar dele não ter se pronunciado sobre o nascimento da criança e a possibilidade de ser pai pela terceira vez, o colunista Leo Dias disse que ele registrou a bebê.

Nesta sexta-feira, 5, o jornalista compartilhou um trecho da certidão de nascimento de Helena, na qual dá para ver que Neymar e Amanda são os pais da menina.

O registro da bebê aconteceu ainda na maternidade, já que um representante do cartório local foi até lá para fazer a certidão de nascimento da criança.

Helena nasceu no dia 3 de julho em uma maternidade de São Paulo. Durante toda a gestação, Amanda Kimberlly manteve a privacidade e não se pronunciou sobre os rumores envolvendo o rápido affair com Neymar Jr. O atleta e a modelo tiveram um breve relacionamento no passado e não estão mais juntos.

Vale lembrar que Neymar Jr já é pai de Davi Lucca, de 12 anos, e Mavie, de 8 meses.

O jogador de futebol Neymar Jr. usou as redes sociais na noite de terça-feira, 2, para compartilhar com os seguidores uma foto fofíssima em família. Afastado dos campos por conta de uma lesão, o craque aproveitou o momento de descanso para curtir uma noite ao lado dos filhos.

Em seu Instagram oficial, Neymar publicou um registro encantador onde aparece dormindo com Davi Lucca, de 12 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Carol Dantas, e a pequena Mavie, de 8 meses, sua filha com Bruna Biancardi. "Bora ver TV? 3 min depois…", escreveu o atleta na legenda.