Saiba qual é o valor do patrimônio da família de Neymar Jr

Família do jogador de futebol Neymar Jr acumula um patrimônio bilionário após anos de sucesso no Brasil e no exterior. Saiba o valor

A família do jogador de futebol Neymar Jr é uma das mais famosas e mais ricas do Brasil. O atleta é um sucesso no mundo esportivo desde a adolescência e conquistou muito dinheiro ao longo de sua trajetória. Tanto que ele também fez seu pai, Neymar Santos, sua mãe, Nadine Gonçalves, e a irmã, Rafaella Santos, se tornarem pessoas famosas.

De acordo com o jornal O Globo, Neymar e seu clã acumularam o patrimônio estimado de R$ 4,8 bilhões ao longo da vida. Porém, eles também possuem dívidas. Segundo o jornal, alguns dos integrantes da família possuem contas em aberto com prestações de serviços. Porém, a família ainda não se pronunciou sobre o assunto.

A fortuna de Neymar Jr foi construída no decorrer de sua carreira no futebol. Talento, ele viu o seu salário crescer rapidamente. Quando jogava no Santos no início da adolescência, ele recebia R$ 10 mil. Em 2011, ele já recebia a quantia de mais de R$ 1 milhão. Quando foi para Barcelona, na Espanha, o atleta chegou a receber R$ 15 milhões de euros por ano. Ao jogar na França, ele recebia 30 milhões de euros por ano. Agora, na Arábia Saudita, o valor dele pode chegar a 1,7 bilhão de reais em dois anos. Além disso, ele ganhou dinheiro com contratos publicitários de grandes marcas internacionais.

Foto de Neymar Jr com seus filhos

O jogador de futebol Neymar Jr. usou as redes sociais na noite de terça-feira, 2, para compartilhar com os seguidores uma foto fofíssima em família. Afastado dos campos por conta de uma lesão, o craque aproveitou o momento de descanso para curtir uma noite ao lado dos filhos.

Em seu Instagram oficial, Neymar publicou um registro encantador onde aparece dormindo com Davi Lucca, de 12 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Carol Dantas, e a pequena Mavie, de 8 meses, sua filha com Bruna Biancardi. "Bora ver TV? 3 min depois…", escreveu o atleta na legenda.