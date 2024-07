Virginia mostra situação de sua barriga após voo internacional

Após horas de viagem em seu avião até os EUA, Virginia mostra situação de sua barriga; influenciadora está grávida pela terceira vez

A influenciadora Virginia Fonseca mostrou como já está sua barriga na terceira gestação de José Leonardo. Nesta sexta-feira, 05, logo ao chegar nos EUA, após viajar com Poliana Rocha em seu avião particular para o país para fazer o enxoval do bebê, a famosa registrou seu abdômen.

De pijama, a apresentadora do SBT levantou a blusa e mostrou como seu primeiro menino com Zé Felipe está crescendo. Já mãe de duas meninas, Maria Alice e Maria Flor, a loira surpreendeu com o tamanho de sua barriga.

É bom lembrar que Virginia Fonseca viajou para os EUA com a sogra para montar o enxoval de José Leonardo. Poliana Rocha inclusive está reformando pela terceira vez o quarto que era de Zé Felipe para seus netos.

Nos últimos dias, a esposa do cantor Leonardo revelou suas táticas para fazer a obra sem o sertanejo saber, já que ele briga com ela toda vez que inventa uma mudança na casa onde moram em Goiânia. Além do quarto na mansão, ela fez um para as netas na fazenda Talismã.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Poliana Rocha expõe motivo de não fazer quarto para os netos de Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, falou mais uma vez sobre ter apenas um quarto para os filhos de Zé Felipe em sua mansão com o sertanejo em Goiânia. Na terça-feira, 25, ela foi questionada em sua rede social sobre a questão e novamente esclareceu o motivo de apenas as netas, Maria Alice e Maria Flor, terem um cômodo em sua casa.

Fazendo uma nova reforma no ambiente por conta da chegada de José Leonardo, o primeiro menino de seu herdeiro com Virginia Fonseca, a influenciadora falou sobre enteados, Pedro e Jéssica, não terem um quarto para seus filhos na casa do pai. Saiba o que ela disse aqui.