Poliana Rocha revela ato escondido de Leonardo em sua casa: 'Vai amar'

Aproveitando a ausência de Leonardo, Poliana Rocha revela como está fazendo para realizar obra do quarto dos netos escondido do cantor

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, está fazendo a terceira obra no quarto que era de Zé Felipe e passou para as filhas dele com Virginia Fonseca e agora será também do primeiro menino dele com a influenciadora. O detalhe é que a reforma na casa do sertanejo está sendo feita sem ele saber.

Mais uma vez, a mulher do artista falou sobre o assunto em sua rede social ao ser questionada sobre a reação de Leonardo ao saber o que ela está aprontando. Após revelar que ele já até brigou com ela por conta de suas mudanças, Poliana Rocha compartilhou que tem táticas para lidar com o amado.

"Ele ficará mais 10 dias fora... aí quando ele retornar, ele vai ver o quarto mais prontinho e tenho certeza que vai amar! Táticas infalíveis", brincou ela sobre aproveitar as viagens para shows de Leonardo para fazer as reformas que deseja na casa onde moram em Goiânia.

Vale lembrar que além do quartinho dos três filhos de Zé Felipe e Virginia Fonseca na casa, Poliana Rocha já montou um cômodo para Maria Alice e Maria Flor na fazenda. Nos últimos dias, ela exibiu o resultado da montagem do espaço para as meninas.

Poliana Rocha expõe motivo de não fazer quarto para os netos de Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, falou mais uma vez sobre ter apenas um quarto para os filhos de Zé Felipe em sua mansão com o sertanejo em Goiânia. Na terça-feira, 25, ela foi questionada em sua rede social sobre a questão e novamente esclareceu o motivo de apenas as netas, Maria Alice e Maria Flor, terem um cômodo em sua casa.

Fazendo uma nova reforma no ambiente por conta da chegada de José Leonardo, o primeiro menino de seu herdeiro com Virginia Fonseca, a influenciadora falou sobre enteados, Pedro e Jéssica, não terem um quarto para seus filhos na casa do pai. Saiba o que ela disse aqui.