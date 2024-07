Amanda Kimberlly exibe a decoração da maternidade para a chegada da filha, Helena

Amanda Kimberlly mostra como decorou a maternidade para a chegada da filha, Helena, que é apontada como a terceira filha de Neymar Jr

A modelo Amanda Kimberlly comemorou o nascimento da filha, Helena, com uma decoração caprichada em seu quarto na maternidade. A menina é apontada como a terceira filha do jogador de futebol Neymar Jr, mas ele ainda não se pronunciou sobre os rumores. A bebê nasceu no início de julho em uma maternidade de São Paulo e a mãe coruja caprichou na decoração do espaço para receber a herdeira.

Neste domingo, 7, Amanda exibiu fotos e vídeo dos detalhes do seu quarto na maternidade. Ela fez tudo personalidade com o nome da filha e em tons claros, como rosa e bege, e também toques de dourado. A decoração teve o tema de flores e borboletas nos detalhes dos doces e lembrancinhas para quem foi visitar mãe e filha.

Depois da notícia do nascimento de Helena, o colunista Leo Dias revelou que Neymar Jr já teria registrado a menina com seu nome. O jornalista compartilhou um trecho da certidão de nascimento de Helena, na qual dá para ver que Neymar e Amanda são os pais da menina. O registro da bebê aconteceu ainda na maternidade, já que um representante do cartório local foi até lá para fazer a certidão de nascimento da criança.

Helena nasceu no dia 3 de julho em uma maternidade de São Paulo. Durante toda a gestação, Amanda Kimberlly manteve a privacidade e não se pronunciou sobre os rumores envolvendo o rápido affair com Neymar Jr. O atleta e a modelo tiveram um breve relacionamento no passado e não estão mais juntos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por KIM (@akimberllya)

Neymar Jr reatou com Bruna Biancardi

A reconciliação entre o jogador de futebol Neymar Jr e Bruna Biancardi é real! Após rumores de que teriam reatado o relacionamento, os dois foram flagrados aos beijos na madrugada deste domingo, 7, durante um show do cantor Thiaguinho, em São Paulo. Veja as fotos do flagra clicando aqui.