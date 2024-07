Claudia Raia se derrete ao mostrar o filho caçula com livro: "Estudioso"

A atriz Claudia Raia encantou os seguidores das redes sociais ao postar duas fotos do filho caçula, Luca, com seus livros

Luca, o filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello, voltou a roubar a cena nas redes sociais neste domingo, 7, ao surgir 'lendo um livro'.

Nas fotos postadas no feed do Instagram pela atriz, o menino, que tem apenas 1 aninho, aparece todo sorridente com seus livros, e a mamãe coruja se derreteu. "Bilico estudioso", escreveu ela na legenda da publicação.

Os fãs da artista também ficaram encantados com a postagem. "Aí gente, que fofura! Deus o abençoe!", disse uma seguidora. "Eu não aguento", confessou outro. "Bilico é lindo demais! Criança feliz!", falou uma fã.

Vale lembrar que Claudia também é mãe de Enzo Celulari e Sophia Raia. Os dois são frutos de seu antigo relacionamento com o ator Edson Celulari.

Confira:

Claudia Raia se emociona ao se despedir da Rede Globo após 40 anos

No dia 1º, Claudia Raia anunciou o fim do seu contrato fixo com a Rede Globo, após 40 anos. Em sua conta no Instagram, a atriz compartilhou um vídeo em que relembra diversas personagens que interpretou na tela da emissora e fez uma despedida emocionante. "Quantas vidas cabem em 40 anos? Quantas histórias podem ser vividas em 40 anos? Quantas pessoas você pode ser em 40 anos? Eu fui muitas."

"Fui mocinha, vilã, amei, fui amada, odiei e fui odiada. Viajei a outras épocas, vivi de tudo um pouco. E sendo tudo isso, me tornei a prima, a amiga, a irmã, a tia. Me tornei íntima de milhões de pessoas", começou ela, que em seguida contou que agora terá contrato por obra. "Tudo isso pela tela da TV Globo. Lancei tendência, entrei nos Trending Topics, virei meme. Neste ano, das nossas bodas de esmeralda, decidimos abrir nosso relacionamento. Vou viver outras histórias, sempre sabendo que na TV Globo eu tenho uma casa [...]". Confira o post completo!