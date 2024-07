Lago da mansão de Eliezer e Viih Tube é inspirado no de famoso: "Igual"

O influenciador Eliezer detalhou o que aconteceu recentemente no jardim de sua mansão com Viih Tube e contou de onde veio a inspiração para o lago

O influenciador Eliezer compartilhou recentemente em suas redes sociais que teve que refazer o jardim da mansão onde vive com Viih Tube, em São Paulo. Segundo ele, a empresa contratada para realizar o paisagismo não preparou o solo e, com isso, a drenagem da água estava errada. As plantas estavam morrendo e o lago enlamaçado. Em entrevista ao GShow, ele detalhou o ocorrido e contou de onde veio a inspiração para o lago.

"Fiquei muito bravo, paisagismo é uma coisa cara e não entendia nada. Contratei uma empresa e deixei eles fazerem. Acabou o trabalho deles, fomos morar na casa, e as plantas estavam morrendo, comecei a perder o jardim. Queria entender o que estava acontecendo e chamei outra empresa. Eles foram ver o solo e comecei a entender. Não teve o preparo do solo, uma drenagem. Teve que refazer todo o jardim", contou ele.

"A gente fez um lago e a casa tem vários morros, então, quando chovia, caía toda aquela lama dentro do lago, sujava tudo", complementou. O pai de Lua tambpem contou que o lago não foi inspirado no de Neymar e, sim, no de Rodrigo Faro.

Lagos de Viih Tube e Eliezer e do Rodrigo faro (Reprodução/Instagram)

"Quando ele [Neymar] tava fazendo, a gente tava fazendo o nosso também. A ideia foi da Viih, vimos isso sabe na casa de quem? Rodrigo Faro. Vimos e achamos lindo, fantástico e resolvemos fazer igual. O lago é grandinho, não sei qual é o tamanho certo", disse.

Durante o papo, ele também contou que a obra deu muito trabalho ao longo de um ano. "Não aguentava mais. Foi um ano de obra! Compramos a casa antes da Lua nascer, quando a Lua fez 2 meses, fiquei responsável. Tava acabando com a minha saúde mental e com o dinheiro [risos]. Está no finalzinho, não está 100% pronta, mas já está do jeito que a gente imaginou. A gente se esconde, né? É no meio do mato! Fica a 2h de São Paulo, mas a gente escolheu lá porque nos sentimos seguros para criar nossos filhos", relatou.