Eliezer expõe perrengue na obra de sua mansão com Viih Tube: "Bem triste"

O influenciador Eliezer manifestou sua frustração nas redes sociais ao revelar que teve que refazer o jardim da mansão onde vive com Viih Tube, em São Paulo. Nos stories de seu Instagram, o ex-BBB explicou os motivos por trás da necessidade de mexer no projeto que já estava concluído.

"Estamos tendo que refazer todo nosso jardim que já estava pronto. Estou bem triste e p da vida. Aprendi na prática, paisagismo não é fazer projeto e colocar plantas bonitas, isso é fácil. É muito além disso. Precisa entender do solo, do sol, da sombra, pensar drenagem, uma série de coisas. E paisagista bom tem que estar na sua obra, acompanhar e não aparecer uma vez na vida outra na morte. Tenha muito cuidado ao escolher", desabafou.

Em seguida, deu mais detalhes do que aconteceu. "Meu jardim foi todo plantado em cima de pedras/argila em um solo que não foi preparado, que não tinha drenagem então a água não escoava. A gente mal mudou e já estava perdendo o jardim. Então tive que refazer para fazer drenagem no solo. Para vocês verem como estava embaixo, só pedra. Tinha até paralelepípedo, mano. Essa quantidade de pedra não deixava a água passar e impossibilitva a planta e raiz de crescerem e se desenvolverem", disse.

Eliezer diz que precisou refazer jardim (Reprodução/Instagram)

Eliezer exibe detalhe de mansão com Viih Tube

Recentemente, Eliezer revelou um detalhe de sua mansão. Em uma publicação no Instagram, o ex-BBB compartilhou um vídeo mostrando como está a varanda de seu quarto com Viih Tube. Ele afirmou que mandou instalar todos no ambiente, que já tinha um ofurô e isso deu mais privacidade para o casal.

"Olha como ficou nosso cantinho do amor", brincou o influenciador na legenda do vídeo. "Deixa eu mostrar como está a varanda do nosso quarto. A gente instalou esses toldos. E o que é muito legal é que você consegue ver lá fora, mas de lá de fora não consegue ver aqui dentro. Isso traz uma privacidade maior quando tem gente na casa", explicou o pai de Lua Di Felice. Leia mais!

