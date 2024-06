Eliezer exibe detalhe de mansão luxuosa com Viih Tube: "Cantinho do amor"

O influenciador Eliezer surpreendeu seus seguidores nesta quarta-feira, 5, ao revelar um novo detalhe de sua mansão com Viih Tube

O influenciador Eliezer surpreendeu seus seguidores nesta quarta-feira, 5, ao revelar um novo detalhe de sua mansão. Em uma publicação no Instagram, o ex-BBB compartilhou um vídeo mostrando como está a varanda de seu quarto com Viih Tube. Ele afirmou que mandou instalar todos no ambiente, que já tinha um ofurô e isso deu mais privacidade para o casal.

"Olha como ficou nosso cantinho do amor", brincou o influenciador na legenda do vídeo. "Deixa eu mostrar como está a varanda do nosso quarto. A gente instalou esses toldos. E o que é muito legal é que você consegue ver lá fora, mas de lá de fora não consegue ver aqui dentro. Isso traz uma privacidade maior quando tem gente na casa", explicou o pai de Lua Di Felice.

"E é controlado por controle e sobe automático. Uma coisa legal daqui também é que com ele fechado eu consigo manter o local limpo. Porque ali tem bambu e faz muita sujeira. E o cantinho está lindo", complementou ele. Em outro storie, mostrou que instalou um toldo também no quintal, que conta com um lago artificial.

Eliezer mostra mansão com Viih Tube

Mansão fica em São Paulo

Eliezer e Viih Tube investiram alto na mansão localizada no condomínio Residencial Haras Guancan, na região da Granja Viana, na Grande São Paulo. O local é composto por quatro suítes, seis banheiros, piscina, sauna, academia, sala de cinema e TV, além de uma área gourmet.

Em recente entrevista, o influenciador contou quanto custou a mansão que comprou com a esposa. "Todo mundo diz que eu não seria ninguém sem a Viih... E não seria mesmo. Tenho muito orgulho de ser marido dela", disse o ex-BBB que revelou que as contas da casa são divididas. "A casa custou R$ 8 milhões, foi R$ 4 milhões para cada um", lembrou.