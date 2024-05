Radamés quer pedir perdão para Belo. Entenda o que aconteceu

Em declaração, Radamés revela o desejo de pedir perdão para o cantor Belo após revelar intimidade do passado com Viviane Araujo

Radamés surpreendeu ao contar que viveu um affair com a atriz Viviane Araujo antes da separação dela com o cantor Belo. Agora, ele declarou que gostaria de pedir perdão para o pagodeiro por causa disso.

Em entrevista no podcast Linkpodcast, ele comentou sobre o seu desejo de explicar a situação. "Com toda tranquilidade e humildade do mundo, eu pediria perdão a ele e explicaria. E acredito que ele, sendo homem, vai entender que quando a gente é muito novo, a gente acaba fazendo algumas coisas de forma inconsequentes, sem pensar muito. Se ele vai me perdoar ou não, aí é já outra questão", afirmou.

Então, ele ainda falou sobre o contexto para ter relembrado o passado. "Me perguntaram se isso era verdade: se eu fui o pivô da separação de Belo e Viviane lá no passado, e eu apenas confirmei. Não fui atrás de ninguém para revelar. Não tenho esse perfil de polêmica, eu vivo do esporte, mas vieram me perguntar, e eu não tinha como mentir. Só achei que a verdade deveria ser, agora, estabelecida", declarou.

O que o Radamés falou sobre Viviane Araujo?

Após o nome de Viviane Araújo ser bastante citado nos últimos dias por conta da separação polêmica de Belo e Gracyanne Barbosa, o jogador de futebol Radamés resolveu se pronunciar também ao ser citado em meio a confusão.

Isso porque, o atleta viu seu nome falado em certo momento e resolveu confirmar que teve um caso com a musa de Carnaval na época em que ela estava casada com o cantor. Segundo Radamés, ele tomou a decisão de falar ao ver que ela é vista como "vítima" da história.

"Eu sempre quis falar, porque a Viviane sempre sai como a coitadinha, como a vítima, mas eu não tive voz e preferi me calar, deixar de lado. Mas, como surgiu meu nome, me sinto no direito de contar a verdade", declarou ele para a jornalista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Ele, que foi casado com ela por 10 anos, ainda acrescentou garantindo que realmente teve um caso com a famosa: "Não sei se ela traiu [o Belo] com outras pessoas, mas era eu que estava no momento e isso eu posso provar".

Segundo o jogador de futebol, ele e Viviane Araújo se conheceram no final de 2005. A atriz se separou de Belo em 2007 e logo depois assumiu a relação com Radamés. "Foi coisa de menino, de imaturo, de menino sem muito juízo. Eu acabei me envolvendo, não me orgulho disso. Me arrependo muito de ter me envolvido com uma mulher casada", disse o ex-Fazenda.