Ex-A Fazenda revela cuidados ao descobrir gravidez 15 dias após lipoaspiração

Ex-participante de 'A Fazenda' soube da terceira gravidez somente após realizar uma lipoaspiração; bebê já estava na barriga

A cantora Fernanda Medrado, ex-participante de 'A Fazenda 13', da Record, surpreendeu os internautas na manhã desta terça-feira, 2, ao revelar o nascimento de sua terceira filha. Isso porque a gravidez havia sido anunciada publicamente apenas no dia anterior.

Medrado descobriu que estava à espera da herdeira 15 dias após realizar uma cirurgia de lipoaspiração. Em entrevista ao portal LeoDias, a famosa explicou os cuidados que precisou ter ao saber da gravidez, não detectada por ela e nem por médicos antes do procedimento.

"Eu fiz a lipo, sim. Fiz todos os exames padrões, inclusive o de sangue, e não apontou o feto. Eu descobri a gravidez bem cedo, após fazer a lipo, no início tive que fazer suplementações e bastante acompanhamento", declarou a ex-A Fazenda.

Em seguida, Fernanda Medrado contou que, por questões de segurança, decidiu revelar a gravidez somente após o nascimento da bebê, que ganhou o nome de Amber. "Por conta da lipo, eu estava preocupada, e essa foi a razão principal de não divulgar nada até ela nascer", explicou.

Ainda ao portal LeoDias, Medrado também contou que a filha está em observação na incubadora por estar com icterícia, uma condição comum em recém-nascidos e se caracteriza por deixar a pele e os olhos do bebê com tom amarelado.

Eliezer conta que já planeja aumentar família com viih Tube

Viih Tube e Eliezer surpreenderam a todos ao contar que estão à espera do segundo filho nesta segunda-feira, 29, e não parou por ai! O casal já adiantou que têm planos para terem o terceiro. No Mais Você, o ex-BBB foi quem abriu o jogo e deu mais detalhes sobre os planos de aumentar a família.

Ana Maria Braga perguntou quantos filhos o casal pretendia ter. Eliezer respondeu, prontamente, tendo o apoio de Viih na resposta. "Ter três, mais um, mas adotado. (...) Acho que adoção é um ato de amor", afirmou o ex-BBB.

A apresentadora também notou que Eliezer se transformou ao se tornar pai, o que ele confirmou: "A paternidade e a maternidade fazem isso com a gente", ressaltou. "Muda as pessoas", disse a influenciadora, em seguida. Eli, então, relembrou o que sentia antes de ser pai: "Tinha tanto medo da paternidade, porque não queria ser pai... O medo de cuidar de outra pessoa, mas depois você vê que não é isso", destacou.