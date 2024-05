Ex-mulher de Faustão faz rara aparição em público. Saiba quem é

Ex-mulher de Faustão, a artista plástica Magda Colares foi fotografada ao curtir um show em São Paulo. Saiba mais sobre ela

Ex-mulher de Faustão, a artista plástica Magda Colares fez uma rara aparição em público na noite de sexta-feira, 17. Ela foi prestigiar o show do grupo Village People na cidade de São Paulo e foi fotografada pelos paparazzi enquanto estava em seu lugar na plateia.

Para quem não sabe, Magda é a mãe da filha mais velha de Fausto Silva, a cantora Lara Silva, de 25 anos. Ela é artista plástica e ficou com o apresentador por 10 anos, sendo que se separaram no início dos anos 2000.

Magda Colares estudou na Faculdade de Letras e fez a sua primeira exposição artística em 1996. Ela está mergulhada no mundo das artes desde a infância e costuma produzir artes em pintura a óleo com base de linho cru. Nas redes sociais, ela mostra fotos de suas obras de arte, que retratam o corpo humano.

Magda Colares - Foto: Clayton Felizardo / BrazilNews

Magda Colares - Foto: Clayton Felizardo / BrazilNews

++ Quem é a mãe dos filhos mais novos de Faustão? Ela é a atual mulher dele

Faustão deixou o hospital em abril

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, recebeu alta do hospital após ficar 54 dias internado. Ele passou por um transplante de rim em fevereiro de 2024 e precisou ficar sob cuidados médicos por causa de sintomas de rejeição do novo órgão. Porém, os médicos conseguiram contornar a situação e ele saiu do hospital nesta sexta-feira, 12.

A alta dele foi informada por meio de um boletim médico. "Fausto Silva recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein nesta sexta-feira, dia 12 de abril de 2024. O paciente seguirá sob as orientações médicas", diz o comunicado assinado pelo Dr. Marcelino Durão, nefrologista e coordenador médico de transplante renal do Hospital Israelita Albert Einstein. Dr. Fernando Bacal, cardiologista do Hospital Israelita Albert Einstein. Dr. Miguel Cendoroglo Neto, diretor médico de serviços hospitalares e prática médica do. Hospital Israelita Albert Einstein", informaram.

A cirurgia de transplante de rim de Faustão aconteceu no dia 26 de fevereiro de 2024 e foi um sucesso. Ele fez o procedimento cerca de seis meses após ter passado pelo transplante de coração. O novo procedimento foi necessário porque ele tinha uma doença renal crônica que se agravou.