Grávida, Virginia Fonseca encanta ao posar com as filhas

Grávida de seu terceiro filho, que se chamará José Leonardo, Virginia Fonseca encantou ao posar ao lado das filhas Maria Alice e Maria Flor

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca tem compartilhado diversas fotos do seu ensaio fotográfico para eternizar a terceira gravidez. A digital influencer está à espera de um menino, que se chamará José Leonardo e é fruto do seu relacionamento com Zé Felipe, com quem ela já tem Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de um aninho.

Nesta terça-feira, 16, a famosa publicou mais algumas fotos do ensaio, dessa vez ao lado das filhas mais velhas. Virginia optou por usar uma camisa levantada, para deixar o barrigão à mostra. Já as pequenas estavam com roupas combinando, ambas de camisa xadrez e calça jeans, para combinar com o tema de fazenda.

Em uma das imagens, Maria Alice e Maria Flor apareceram beijando a barriga de Virginia, mostrando que já estão super ansiosas para a chegada do irmãozinho. "Nosso mundo que era todo rosa, agora tem uma parte azul! Minhas Marias e meu José. Obrigada Deus, peço muita saúde, paz, amor, sabedoria, felicidade e as melhores coisas do mundo sempre", escreveu a mamãe coruja na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Barrigão

A influenciadora digital Virginia Fonseca encantou os seguidores nesta terça-feira, 16, ao publicar nas redes sociais novas fotos mostrando o barrigão de grávida. Na reta final da terceira gestação, a apresentadora do SBT realizou um belíssimo ensaio na fazenda.

Em seu perfil oficial no Instagram, Virginia abriu um novo álbum de fotos do momento especial. Usando roupas de cowboy, a esposa de Zé Felipe impressionou o público que a acompanha ao exibir toda sua beleza na gravidez de José Leonardo.

"Bom dia, terça-feira. Mais uma parte do nosso ensaio de gestante! Estou tão feliz de ter conseguido fazer esse ensaio em meio a correria boa que estamos vivendo!! E ainda mais feliz de ter ficado além do que eu esperava.José Leonardo, mamãe te ama muito. Que Deus abençoe sua vida e lhe dê muita saúde sempre", escreveu a famosa.