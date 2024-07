Marcela Barrozo mostra o quartinho da filha, Luiza: "Apaixonada"

A ex-atriz mirim Marcela Barrozo encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar o quartinho de sua primeira filha, Luzia

A atriz Marcela Barrozo encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar os detalhes do quarto da filha, Luiza. A menina, que está com dois meses, é fruto de seu casamento com o advogado Luiz Fernando Pinto.

Para o quartinho da herdeira, a mamãe escolheu móveis brancos. Além do berço, no cômodo tem um sofá e uma estante. Ao postar a foto em que aparece no local com a filha nos braços, Marcela se derreteu. "Eu e meu pacotinho de amor no quarto dos sonhos. Sou completamente apaixonada no enxoval de berço e cama da Luiza... eu não podia ter amado mais", escreveu a famosa na legenda.

Luiza, vale lembrar, nasceu no dia 15 de maio. Na ocasião, Marcela mostrou as primeiras fotos com a filha e o marido após o parto. "15.05.2024. No dia da família, às 19:45h pesando 3,8kg e medindo 47cm, Luiza chegou trazendo um novo significado a essa data e mudando nossas vidas. Obrigada por me escolher para ser sua mãe e prometo dar o meu melhor nessa nova incrível jornada. É um amor tão grande!", disse ela.

Marcela Barrozo se derrete ao falar da filha, Luiza

A atriz Marcela Barrozo, que ficou nacionalmente conhecida quando atuou na novela Senhora do Destino (2004), da TV Globo, deu à luz Luiza, sua primeira filha com o advogado Luiz Fernando Pinto. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista e estudante de Odontologia falou sobre o momento mais que especial em sua vida. "Mama à beça. Estou muito apaixonada", diz.

Ainda na maternidade, Marcela conta que está dedicando 100% do seu tempo a bebezinha. "Só consegui parar um pouquinho agora, porque nesse início a gente fica em função para aprender tudo, para dar tudo certo, né? Mas a Luiza é ótima, nasceu superbem, supersaudável, mama à beça, é um bezerrinho. E aí, estou no foco 100% nela, mas está tudo ótimo. Estou muito, muito, muito apaixonada por ela", revelou.