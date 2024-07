Virginia Fonseca impressiona com novas fotos mostrando barrigão de grávida

Na reta final da terceira gravidez, Virginia Fonseca mostrou fotos de seu ensaio de gestante na Fazenda Talismã, de Leonardo

A influenciadora digital Virginia Fonseca encantou os seguidores nesta terça-feira, 16, ao publicar nas redes sociais novas fotos mostrando o barrigão de grávida. Na reta final da terceira gestação, a apresentadora do SBT realizou um belíssimo ensaio na Fazenda Talismã, propriedade do sogro, o cantor Leonardo.

Em seu perfil oficial no Instagram, Virginia abriu um novo álbum de fotos do momento especial. Usando roupas de cowboy, a esposa de Zé Felipe impressionou o público que a acompanha ao exibir toda sua beleza na gravidez de José Leonardo.

"Bom dia, terça-feira. Mais uma parte do nosso ensaio de gestante! Estou tão feliz de ter conseguido fazer esse ensaio em meio a correria boa que estamos vivendo!! E ainda mais feliz de ter ficado além do que eu esperava!", iniciou a influenciadora na legenda da postagem.

"José Leonardo, mamãe te ama muito. Que Deus abençoe sua vida e lhe dê muita saúde sempre", completou a famosa. Encantados com as novas imagens no cenário da Fazenda Talismã, diversos seguidores deixaram mensagens carinhosas elogiando a beleza da apresentadora.

"José, você deixou sua mãe ainda mais linda", declarou uma internauta. "Linda demais essa gravidinha, gente!", derreteu-se outra. "Você é linda, mas você grávida é ainda mais", falou uma terceira.

Além do caçula da família, que deve nascer nos próximos meses, Virginia Fonseca e Zé Felipe também são pais de duas meninas: Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1. Recentemente, ela mostrou um momento de carinho entre a primogênita e o irmão mais novo, ainda na barriga.

"Ela já faz mil planos com o irmão, fala que vai dar banho, que vai dançar, vai dar mamadeira, vai rezar… ela é especial e já ama o José Leonardo sem ao menos conhecer. Obrigada Deus por tudo que o Senhor me deu", compartilhou a mamãe orgulhosa.

Virginia revela quando irá se mudar para nova mansão

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o marido, Zé Felipe, estão construindo uma mansão em Goiânia, Goiás, para morar com a família. E ela usou seu perfil no Instagram para contar que ela, o cantor, Maria Alice e Maria Flor vão para o novo lar em breve.

“Tomar um banho aqui rapidinho porque quero passar ali na obra dá uma olhada. Esse mês a gente se muda se Deus quiser”, revelou ela nos stories. Recentemente, ela abriu a porta da nova mansão de sua família, que está em fase final de sua obra. Em seu canal do YouTube, a influenciadora fez um tour pelo imóvel e mostrou todos os seus detalhes.

No vídeo, Virginia mostrou o quarto do casal, que terá uma rampa de acesso à área externa da casa, além de uma linda vista panorâmica com as grandes janelas de vidro. O quarto contará com uma pequena sala, dois closets com armários iluminados, além de dois banheiros integrados, com grandes boxes de vidro, banheira e até mesmo televisão; confira mais detalhes!