Virginia fica admirada ao ver comportamento da filha com o irmão na barriga

Grávida do terceiro filho, Virginia fica admirada com reação da primogênita, Maria Alice, com o irmão ainda na barriga; veja

A influenciadora Virginia Fonseca ficou bastante emocionada com a atitude de sua primogênita, Maria Alice, de 3 anos, com o irmão, José Leonardo, que ainda está na barriga e tem previsão de nascimento para setembro. Neste sábado, 13, a esposa do cantor Zé Felipe contou o que aconteceu.

Na fazenda Talismã do sertanejo Leonardo, onde Poliana Rocha montou um quarto para seus três herdeiros, inclusive o bebê que está para chegar, a apresentadora do SBT apareceu deitada com a menina em cima de sua barriga e falou o que ela disse sobre o irmão. Surpresa, Virginia revelou que a mais velha já sonha em fazer várias coisas e em cuidar do pequeno.

"Ela já faz mil planos com o irmão, fala que vai dar banho, que vai dançar, vai dar mamadeira, vai rezar… ela é especial e já ama o José Leonardo sem ao menos conhecer. Obrigada Deus por tudo que o Senhor me deu", compartilhou a mamãe orgulhosa.

É bom lembrar que Virginia Fonseca e Zé Felipe têm duas meninas, Maria Alice e Maria Flor, e que José Leonardo será o primeiro garoto deles. Na fazenda de Leonardo, o trio ganhou quartos. Um para elas e outro para o bebê. Poliana Rocha então expôs o motivo de só fazer cômodos para seus netos.

Nos últimos dias, a empresária e a sogra foram para os EUA fazer o enxoval do menino. Na volta, Zé Felipe surpreendeu a esposa com várias surpresas. A mãe dele também ficou admirada com uma atitude que ele tomou para recepcioná-las.

Virginia Fonseca prepara enxoval luxuoso para o terceiro filho nos EUA

Na sexta-feira, 5, Virginia Fonseca usou as redes sociais para compartilhar todos os detalhes do enxoval luxuoso para a chegada de seu terceiro filho com Zé Felipe. Aproveitando uma viagem em Orlando, nos Estados Unidos, a influenciadora digital e apresentadora encheu o carrinho com itens para o novo membro da família.

Em suas redes sociais, Virginia compartilhou algumas fotos do dia de compras ao lado de suas duas herdeiras, Maria Alice, de três aninhos, Maria Flor, de apenas um, e da sogra, Poliana Rocha. Juntas, elas posaram na entrada da loja com alguns dos itens que garantiram para o herdeiro caçula, incluindo carrinho e bebê conforto.