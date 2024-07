Sthefany Brito se emociona com elogio do filho: "Me quebrou"

A atriz Sthefany Brito contou para os seguidores os detalhes de uma conversa que teve com o filho mais velho, Antonio Enrico

Sthefany Brito usou as redes sociais nesta terça-feira, 16, para dividir uma conversa que teve com o filho mais velho, Antonio Enrico, que está com três anos. O menino é fruto de seu casamento com o empresário Igor Raschkovsky.

Nos Stories do Instagram, a atriz, que está à espera do segundo filho, que se chamará Vicenzo, mostrou que estava com alguns curativos nos dedos e contou como o herdeiro reagiu ao descobrir que ela iria até a manicure para cuidar de uns ferimentos que fez nas unhas.

"Lembra que você viu ontem que fez um dodói na unha da mamãe? A mamãe precisa consertar isso", relatou ela. Em seguida, Enrico perguntou se iria doer e a atriz respondeu que não sabia. Foi então, que o pequeno a elogiou. "Mas mamãe, você vai conseguir! Você é muito corajosa!", disse ele. Ao ouvir o herdeiro, Sthefany se derreteu: "Me quebrou em mil pedaços, gente. Sério!", completou ela.

Sthefany Brito impressiona ao exibir o barrigão

Recentemente, Sthefany Brito impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo seu barrigão de grávida. A atriz, que já é mãe de Antonio Enrico, de três anos, está à espera de seu segundo bebê, que se chamará Vicenzo.

Em seu perfil no Instagram, ela publicou alguns cliques em que aparece de biquíni, fazendo pose em frente ao espelho, e deixando o barrigão em destaque. Assim que começou a registrar a barriga, o primogênito logo apareceu e acabou roubando a cena ao posar com a mamãe e o irmãozinho. "Parei pra tirar uma foto da barriga e o meu fotógrafo preferido dessa vida apareceu… A última foto é a melhor de todas!", escreveu a artista, citando a foto que Enrico fez do próprio pé. Confira as fotos!