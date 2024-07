Paulinho Vilhena encanta ao comemorar os 11 meses da filha, Manoela

O ator Paulinho Vilhena celebrou os 11 meses de vida de sua filha, Manoela, fruto de seu relacionamento com Maria Luiza Silveira

Paulinho Vilhena encantou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 15, ao compartilhar um novo clique da filha, Manoela. A menina, fruto de seu relacionamento com Maria Luiza Silveira, completou 11 meses de vida.

Em seu perfil oficial no Instagram, o papai coruja postou uma foto da herdeira ao lado de seu bolo temático para comemorar mais um mesversário. O tema escolhido foi a personagem Pedrita, do desenho 'Os Flintstone'.

Ao compartilhar o clique, o ator agradeceu. "11 meses da nossa menina. Obrigado por tanto, Deus", escreveu Vilhena na legenda da publicação. Os fãs deixaram mensagens de felicitações para a pequena. "Parabéns, princesa", disse uma seguidora. "Linda! Felicidades para vocês", escrevei outra. "Parabéns, princesa. Que o papai do céu te abençoe sempre", desejou uma terceira.

Recentemente, Paulinho postou uma foto em que aparece segurando Manoela, que está usando uma camiseta com a frase: "a cara do painho". Na legenda do post, o ator quis realmente saber se a pequena se parece com ele mesmo. "É a cara de painho mesmo ou será?", questionou ele na legenda da publicação.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulinho Vilhena (@vilhenap)

Paulinho Vilhena e a esposa compram a primeira casa juntos

O ator Paulinho Vilhena e a esposa, Maria Luiza, compraram a primeira casa juntos. Eles deram a boa notícia para os fãs com um post especial nas redes sociais. Os dois mostraram fotos da área externa da casa, que fica perto da natureza e tem um estilo clássico com paredes de madeira e tijolinhos.

Na legenda, Maria Luiza celebrou a novidade da família. "Queria muito dividir essa nossa conquista com vocês: compramos a nossa primeira casinha em família… indescritível o sentimento! Nosso cantinho fica no interior de SP pra Nono poder aproveitar muito, com segurança e liberdade, no meio da natureza! Obrigada a todos que vibram pela nossa família", disse ela. Confira!