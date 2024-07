Ex-BBB Davi Brito explica sumiço da web e faz pedido: "Orem por mim"

Davi Brito, campeão do BBB 24, contou aos seguidores o motivo para estar sumido das redes sociais e pediu para que orem por ele

Davi Brito decidiu revelar o motivo de estar sumido das redes sociais. Nesta terça-feira, 16. O campeão do BBB 24, da Globo, escreveu uma mensagem nos Stories do Instagram contando que pegou uma virose.

"Boa tarde, meus fãs. Sumi um pouquinho, pois peguei uma virose, mas logo em breve acredito que estarei melhor pra estar aqui com vocês. Fiquem com Deus e orem por mim, pois eu não estou me sentindo bem", contou ele.

Depois, Davi gravou um vídeo contando que está mal. "Gente, não estou me sentindo bem... Tô com muita dor de cabeça, febre alta. Não estou bem mesmo, não estou legal. Só dando uma satisfação aí", desabafou.

Mais cedo, Davi revelou que fez sua primeira tatuagem. Ele mostrou o resultado da arte em seu corpo com um vídeo em parceria com seu tatuador, Gian Lucca Betiol Falero. O ex-BBB escolheu fechar o braço esquerdo com vários desenhos que formavam uma única tatuagem gigante. A tattoo contou com os desenhos de um leão, um olho e uma águia. "Dia muito massa! Tive o prazer de atender o nosso campeão @daviooficialll Fizemos a primeira tattoo de Davi! Toda numa sessão só! Haha o homem aguentou e conseguiu fechar o braço todo! Satisfação demais, irmão!", disse o tatuador na legenda.

Davi revela preparo para iniciar faculdade

Vencedor do BBB 24, Davi Brito abriu o jogo e falou novamente a respeito de sua vida acadêmica. Desde que saiu do reality show, o jovem tem sido cobrado pelo público sobre o início da faculdade de Medicina. Durante uma conversa com os fãs em sua conta no X, antigo Twitter, o baiano reforçou que segue aproveitando as oportunidades pós-BBB antes de entrar na universidade.

"Acabei de sair do Big Brother, saí campeão, e tem que aproveitar todas as oportunidades, sim. Me estruturar primeiro, preparar toda a minha caminhada, para quando eu chegar na faculdade, eu estar bem preparado financeiramente, porque a gente sabe que medicina é um curso que exige muita dedicação e esforço. Não tô com pressa [...]", disse ele em um trecho. Confira a postagem completa!