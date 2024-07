Adriane Galisteu presta bela homenagem no aniversário da mãe: "Minha vida"

No Instagram, a apresentadora Adriane Galisteu postou uma foto abraçada com a mãe, dona Emma Galisteu, e prestou uma bela homenagem

Adriane Galisteu usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta terça-feira, 16, dona Emma Galisteu, sua mãe, completou mais um ano de vida e ela fez questão de homenageá-la.

Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora compartilhou uma foto em que aparece abraçada com a aniversariante do dia e escreveu uma bela mensagem. Na postagem, Galisteu, que está de férias fora do Brasil, contou que está retornando para celebrar o aniversário da mãe.

"Uma pausa na viagem pra falar da mulher da minha vida!!!! Parabéns mama, to chegando já, já pra gente comemorar juntas o melhor da vida…. Te amo! Felicidade! Saúde e Amor… Salve Dona Emma. 16/07 #bdaymamae @emmakgalisteu", declarou ela na legenda da publicação.

Os fãs deixaram mensagens de felicitações nos comentários. "Saúde para sua rainha", disse uma seguidora. "Muitos vivas e saúde pra dona Emma", desejou outra. "Parabéns a querida Sra. Emma! Muita saúde, paz, alegrias... Tudo que ela merece de maravilhoso que existe no mundo!", escreveu uma terceira.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriane Galisteu (@galisteuoficial)

Adriane Galisteu diz que evitou briga com famoso

A apresentadora Adriane Galisteu surpreendeu os internautas ao revelar que quase brigou com uma pessoa famosa na internet. Em participação no 'Venus Podcast', a loira contou que foi aconselhada por seu marido, Alexandre Iódice, a não levar adiante o 'bate-boca' na web. Durante entrevista à Cris Paiva e Yasmin Yassine, sem mencionar nomes, Adriane explicou que a situação ocorreu há pouco tempo.

"Uma pessoa famosa, com mais seguidores do que eu, inclusive, resolveu falar mal de mim, do nada, solto. Quando é do nada e por acaso me pega com tempo, que vontade de brigar que eu tenho. Aí eu falei: 'eu vou, eu vou [gravar um vídeo]…'. Coloquei luz, filtro, respirei, e meu marido olhando a cena, me conhece já, deixou. E eu escrevendo textão, mostrei o vídeo para ele. Ele disse: 'está maravilhoso, agora guarda'", recordou. Saiba mais!