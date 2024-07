Ex-Power Couple, Taty Zatto e Marcelo Braga renovam votos em Curaçao

Taty Zatto e Marcelo Braga, ex-participantes do reality 'Power Couple 4 ', viajaram para Curaçao para comemorar os 22 anos de união

Taty Zatto e Marcelo Braga vão completar 22 anos de união no próximo dia 17 de julho. Antecipando a celebração, o casal comemorou a data especial com uma viagem para Curaçao.

Conhecida por sua participação no reality Power Couple 4, da Record TV, ao lado de seu esposo, e como DJ residente do Talk Show 'Jojo Nove e Meia', do Multishow, Taty compartilhou detalhes emocionantes desse momento.

"Decidimos fazer essa viagem para Curaçao porque é um lugar que nunca tínhamos vindo e amamos praia. Hoje fui pega de surpresa no café da manhã com uma declaração, um par de alianças de ouro branco com diamantes e um pedido: 'Quer casar comigo de novo?' Óbvio que aceitei, aliás, aceitaria mil vezes. Tenho certeza que fomos feitos um para o outro. E posso afirmar, com toda certeza, que hoje vivemos a melhor fase da nossa relação", revelou ela.

Vale lembrar que em 2022, Taty omeçou um tratamento recomendado por médicos após enfrentar uma crise severa de ansiedade. A partir daí, a DJ tem se dedicado à sua saúde mental e ao fortalecimento de seu relacionamento com Braga, o que resultou no momento especial vivido em Curaçao.

Confira:

Taty Zatto e Marcelo Braga renovam votos - Foto: Divulgação

Taty e Marcelo exibem alianças - Foto: Divulgação

