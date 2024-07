Sabrina Sato e a filha esbanjam carisma em aeroporto

Rumo a Europa para férias em família, Sabrina Sato e a filha, Zoe, encantaram com caras e bocas ao serem clicadas no aeroporto

Em clima de férias, Sabrina Sato e a filha, Zoe, de 5 anos, esbanjaram simpatia ao serem clicadas por fotógrafos no aeroporto, nesta segunda-feira (15). A apresentadora e a pequena fizeram caras e bocas ao perceberem a presença do paparazzo. Sabrina está a caminho de Lisboa, em Portugal, para curtir alguns dias ao lado da filha e do namorado, o ator Nicolas Prattes.

Depois de despachar as malar, Sabrina seguiu caminhando pelo aeroporto com a menina nos braços, que não se acanhou diante das câmeras. Zoe fez careta para os cliques, com a língua pra fora, sorriu e posou com o rosto coladinho com o da mãe, que também não resistiu aos encantos da pequena e abriu um sorriso ao ver o carisma dela.

Sabrina usava um look de viagem despojado comporto por calça jeans, blusa branca e um blazer folgado na cor preta. A apresentadora ainda completou o look com óculos escuros, como assessórios. Enquanto isso, estilosa e cheia de personalidade como a mãe, Zoe usava um vestido azul com estrelas coloridas, tênis amarelos e presilhas rosas com vários enfeites.

Zoe é fruto do relacionamento de sete anos com o ator Duda Nagle. O casal se separou em março de 2023, mas demonstram uma boa relação nas redes sociais, enquanto dividem os cuidados com a filha.

Sabrina Sato viaja com Nicolas Prattes para o Japão

Antes da viagem até a Europa, Sabrina esteve no Japão para gravar a segunda temporada de seu quadro no Fantástico e foi pega de surpresa pelo namorado, Nicolas Prattes, que passou alguns dias ao lado da amada no local: "Por você, atravesso o planeta", escreveu o artista na ocasião.

A atitude romântica de Nicolas comoveu seguidores e conhecidos do casal, como foi o caso de Tatá Werneck, que pontuou que as metas de relacionamento ficaram complicadas depois do ato de amor do artista: "Gravando novela das 21h todo dia e voou pro Japão na folga para ver a mulher. Vocês estão deixando difícil para a galera".