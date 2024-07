Claudia Leitte renova votos com o marido em cerimônia com os filhos

Após se casar em 2007 com o marido, Claudia Leitte renova votos em cerimônia especial ao lado dos três filhos; veja as fotos do momento

A cantora Claudia Leitte renovou seus votos com o marido, o empresário Márcio Pedreira, com quem se casou em 2007. Após quase duas décadas juntos, eles fizeram uma cerimônia para os três filhos participarem e as fotos da cerimônia foram compartilhadas neste domingo, 14, pela famosa.

Usando um vestido branco de mangas e aberto nas costas, a artista surgiu deslumbrante ao lado do esposo segurando um buquê com flores claras. Os herdeiros, Davi, de 15 anos, e Rafael, de 11, entraram na renovação sorrindo e a caçula, Bela, de 4 anos, foi a florista do evento. Claudia Leitte então falou como os filhos influenciaram para o momento acontecer.

"Renovamos nossos votos diante dos nossos 3 filhos porque queremos reafirmar nossa fé, esperança e, sobretudo, NOSSO AMOR, a fim de que saibam que não há vida sem Cristo, a pedra angular, a fundação da nossa FAMÍLIA. Sim! Tá tudo bem bonito aí, o momento foi de fato cinematográfico, especial, apenas com nossos familiares, mas, isso não nos torna perfeitos", contou ela.

Claudia Leitte comentou sobre a relação não ser fácil: "Casamento não é o mar de rosas que você viu na TV, ou que achou que seria quando teve acesso a esses recortes acima, criar filhos também não é uma tarefa fácil. Entretanto, há 19 anos, eu e @mmpedreira nos encontramos e decidimos que não desistiríamos sob nenhuma adversidade e que nosso elo sempre seria JESUS CRISTO! Sabemos que Ele tem nos fortalecido, sabemos que construímos nosso “lar num ROCHA FIRME. Quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme".

Ainda nos últimos dias, Claudia Leitte encantou ao mostrar clique inéditos deles na fazenda. A caçulinha, Bela, mais uma vez roubou a cena com seu charme e fofura. Antes de renovarem os votos, a cantora e o marido viajaram com os herdeiros para Londres, na Inglaterra.

Claudia Leitte e o diagnóstico de TDAH

A cantora Claudia Leitte revelou que teve um diagnóstico tardio de um transtorno e que a descoberta aconteceu apenas após um surto que protagonizou durante a pandemia. Recentemente, a famosa participou do podcast PodDelas e falou sobre a situação.

Na entrevista a loira contou que ficou sabendo que tem TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade) após um momento em que percebeu que sua saúde mental estava abalada em meio ao isolamento.

"Eu sou muito criativa, muito espontânea, muito impulsiva e isso não cabe em uma pandemia. Eu surtei, eu fiquei o avesso do que sou, tinha vontade de chorar o tempo inteiro. Eu ia gravar e não conseguia conter a emoção", falou.

A cantora revelou que tinha um pouco de preconceito e dizia, "meu psicólogo é Deus", mas que decidiu buscar ajuda profissional. A partir disso que ela recebeu o diagnóstico. Atualmente, Claudia está tratando o transtorno com neuromodulação, um moderno procedimento cirúrgico para estimular o cérebro.

Ao portal LeoDias, a artista explicou como tudo isso impactou sua vida. “Você sabe que eu tive o diagnóstico de TDAH tardio, e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, pois eu comecei a me compreender mais, porque eu penso tanto e quando você fala alguma coisa, meu pensamento tem vários desdobramentos, não consigo ficar quieta. Isso me trouxe ternura pra me olhar, tomei uma consciência de mim pra mim mesma”, exemplificou.