Príncipe Harry e Meghan Markle ficam sem graça com piada em premiação

Serena Williams deixa o príncipe Harry e Meghan Markle envergonhados com piada sem graça durante premiação nos EUA

O príncipe Harry e Meghan Markle marcaram presença no ESPY Awards, em Los Angeles, na noite de quinta-feira, 11, já que ele foi homenageado com o prêmio Pat Tillman. O evento teve a atleta Serena Williams como apresentadora e ela não perdeu a oportunidade de fazer uma piada com os amigos da realeza.

No palco, Serena fez uma piada inesperada com Harry e Meghan, citando a fama deles e que ela queria ser a estrela da noite, apesar da presença dos membros da família real. “O príncipe Harry e Meghan Markle estão aqui. Vamos aplaudir eles. Mas, por favor, Harry e Meghan, tentem não respirar muito nesta noite porque esta é a minha noite e não quero ser ofuscada pelas acusações de que vocês estão consumindo muito oxigênio”, brincou ela.

Ao ouvirem isso, Harry e Meghan deram sorrisos sem graça, demonstrando um certo desconforto com a brincadeira da amiga.

🤣 🤣… Serena takes a dig at the dementors by telling Harry & Meghan she doesn’t want to be overshadowed by them simply breathing.😂#ESPYS#ESPYS24



pic.twitter.com/6tG5uoxwN0 — British Tabloids are Dementors (@ZandiSussex) July 12, 2024

Príncipe Harry rebateu crítica

O príncipe Harry recebeu o Prêmio Pat Tillman, no ESPY Awards, na noite de quinta-feira, 11, nos Estados Unidos. Em seu discurso, ele fez questão de citar a mãe de Pat Tillman, Mary Tillman, que criticou a indicação do príncipe para ser homenageado com o prêmio com o nome do seu filho.

“Gostaria de começar expressando minha mais profunda gratidão a todos da Fundação Pat Tillman, liderada por Marie Tillman Shenton, que estou muito honrado por estar aqui esta noite. Também gostaria de agradecer à família Tillman, especialmente a Senhora Mary Tillman, mãe de Pat. Sua defesa do legado de Pat é profundamente pessoal e eu respeito. O vínculo entre mãe e filho é eterno e transcende até as maiores perdas”, disse ele.

Harry foi homenageado com o prêmio por suas contribuições significativas aos veteranos de guerra com os Jogos Invictus, que ele fundou em 2014 após servir ao exército britânico por 10 anos. A competição é dedicada a adaptar os esportes para militares e veteranos que foram feridos em disputas.