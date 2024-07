Bianca Andrade faz linda declaração para o filho em aniversário

Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, fez uma linda declaração para o filho Cris, que está completando três anos de vida

Esta segunda-feira, 15, é um dia mais do que especial para Bianca Andrade. Isso porque Cris, filho da empresária, está completando três anos de vida.

Em sua conta no Instagram, a Boca Rosa compartilhou diversas fotos em que aparece ao lado do pequeno, que é fruto do seu antigo relacionamento com Fred. Na legenda, a mamãe coruja se declarou.

"15 de Julho, dia de comemorar o nascimento desse carinha que me ensina todos os dias sobre a vida. Hoje cedo durante as minhas orações da manhã eu senti uma paz inexplicável na alma e agradeci por ter escolhido ser mãe (só em escrever isso meus olhos já estão cheios d’água). O Cris é, sem sombra de dúvidas, a minha paz. O Cris me mostra que a vida vai muito além do que eu imaginava. A vida é sonhar sim, é trabalhar sim, é ser uma mãe feliz na sua multiplicidade sim", começou ela.

Em seguida, a famosa relembrou um momento especial ao lado do herdeiro. "Mas a vida também é um dia de preguiça de domingo sem celular, é um passeio no laguinho com a família, é um piquenique em casa sentindo o solzinho bater no rosto… Esses dias ele disse: 'Mamãe, que piquenique gostoso, né? Tão bom esse solzinho no rosto'. Disse isso enquanto fechava os olhinhos característicos do pai, mas que eu ainda insisto em me enxergar um pouquinho neles. Nessa hora eu me emocionei, eu precisava tanto ouvir aquilo, e ele sabe disso. Minha cabeça que estava tomada de mil pensamentos preocupados com tudo, silenciou imediatamente e me colocou no momento presente, agradecendo por aquele segundo ao lado daquele bebê tão especial. Ah Cris, a mamãe é tão grata por tudo que você me ensina. Se hoje eu sou feliz por ser quem sou, é porque tenho em mim uma parte de você. Obrigada por ser o solzinho tocando o rosto da minha vida. Com amor, mamãe do gudugo da mãe dele", concluiu.

Participação no BBB20

A empresária e influenciadora digital Bianca Andrade relembrou sua participação no reality show Big Brother Brasil 20, exibido pela Rede Globo. Em participação no De Frente Com Blogueirinha, a ex-BBB falou sobre sua passagem polêmica pelo programa e ainda refletiu sobre os ensinamentos que tirou da sua participação.

Bianca disse que aprendeu várias coisas e se tornou uma nova pessoa após o BBB. "O Big Brother me ensinou demais. Eu sou outra mulher depois do Big Brother. A consciência social que eu tenho hoje, nossa... Na época eu não tinha acesso a esse tipo de informação na minha vida, não tinha tido ainda. E aí depois do Big Brother, caraca...", revelou ela.