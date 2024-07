Dr. Renée Louzada alcança resultados rápidos com técnica da vibrolipoaspiração

Desde a infância, o cirurgião plástico Dr. Renée Louzada sempre foi atraído pelas artes. Seus primeiros passos na pintura e escultura evoluíram para uma carreira na medicina.

Sua trajetória acadêmica começou com uma especialização em anatomia humana, seguida pela graduação em medicina e, posteriormente, especialização em cirurgia plástica pela UNIFESP. No interior de São Paulo, iniciou atendendo casos de queimaduras e tumores, mas com o tempo, diversificou suas cirurgias para incluir procedimentos estéticos, como a vibrolipoaspiração.

“Ela combina técnicas inovadoras de várias partes do mundo, trazendo benefícios significativos para a saúde e estética dos pacientes. Sempre me preocupei com a obesidade, que acarreta mais de 200 patologias, muitas delas graves. É utilizado um aparelho que vibra a uma alta frequência, derretendo a gordura, que é então aspirada por uma microcânula. Ele estimula a pele a produzir colágeno e elastina, evitando a flacidez do pós", destaca.

Realizada com anestesia local, não exige cortes ou internações, permitindo que as atividades do dia a dia sejam retomadas rapidamente. “O tratamento consiste em uma sessão por semana, e em 28 dias o paciente já está vibrado e aspirado. Acompanhamos com orientações nutricionais e exercícios moderados. Cheguei a atender um caso de uma mulher que perdeu 97 kg e transformou completamente sua vida e autoestima”, revela.

A técnica tem atraído pessoas de locais como Estados Unidos e Europa. “É importante tratar o corpo como um todo, esculpindo todas as áreas para garantir um resultado harmonioso. É muito prazeroso ver os resultados, tanto visuais quanto nos exames, mostrando uma melhoria significativa", comenta.

Louzada também se especializou em nutrologia, complementando seu trabalho com um enfoque na saúde integral. “A combinação dessas especialidades me permite um cuidado completo, abordando tanto a aparência quanto o bem-estar”, diz.

Maison das Flores, sua clínica, tem um ambiente acolhedor e humanizado. “Os planos para o futuro incluem a continuidade no desenvolvimento de novos equipamentos e métodos que possam aperfeiçoar ainda mais os resultados da vibrolipoaspiração. Mantenho-me dedicado a melhorar a qualidade de vida dos pacientes, combinando ciência, arte e um profundo respeito pelo ser humano”, finaliza.

Site:http://maisondasflores.com.br

Instagram:http://www.instagram.com/hospitalmaisondasflores