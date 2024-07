Ticiane Pinheiro curte o dia no zoológico com a filha caçula: "Que delícia"

Nas redes sociais, a apresentadora Ticiane Pinheiro mostrou os detalhes do passeio que fez com a filha, Manuella, no zoológico

Ticiane Pinheiro decidiu fazer um passeio diferente com a filha caçula, Manuella, de cinco anos, nesta segunda-feira, 15. A apresentadora levou a herdeira para passar o dia no Zoológico de São Paulo e mostrou como elas se divertiram.

No vídeo publicado no feed do Instagram, a mulher do jornalista Cesar Tralli e a pequena aparecem alimentando e bem próximas de alguns animais, além disso, elas também brincaram em um espaço com dinossauros.

"Que delícia passar o dia no Zoo de SP! Me encantei com a diversidade de espécies e a beleza do lugar. Um passeio que recomendo para todos que amam a natureza", disse a famosa ao falar sobre o passeio com Manuella.

A caçula de Ticiane, vale lembrar, completou cinco anos de vida na última sexta-feira, 12, e ganhou uma surpresa dos papais. A apresentadora e o marido mostraram nas redes sociais o café da manhã especial que fizeram para Manuella e a parabenizaram. "Viva Manu. Café da manhã com bolo", disse Tici ao exibir o momento feliz em família. "Sexta Feira Cheia de Doçura… Meu dia começou assim. Muito Especial. Minha princesinha Manuella faz 5 anos hoje. Este amor de pai me preenche de alegria", descreveu o jornalista antes de ir para o trabalho.

Confira:

