Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli comemoram 5 anos da filha no café da manhã

Momento especial! Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli celebram aniversário da filha Manuella com café da manhã com bolinho; veja

A filha de Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli, Manuella Pinheiro Tralli, está completando 5 anos nesta sexta-feira, 12. Após ter uma grande festa temática antecipada, a herdeira dos apresentadores acordou celebrando seu aniversário com um bolinho de chocolate no café da manhã.

Ao lado dos pais e sem a irmã, Rafaella Justus, que está nos EUA com o pai, o empresário Roberto Justus, a menina apareceu comemorando seu novo ciclo ainda de pijama. Muita animada, Ticiane Pinheiro gravou o momento e mostrou a herdeira no colo de Cesar Tralli.

Na mesa, eles colocaram um bolo de chocolate com confeitos coloridos e uma velinha. "Viva Manu. Café da manhã com bolo", disse a loira ao exibir o momento feliz em família. "Sexta Feira Cheia de Doçura… Meu dia começou assim. Muito Especial. Minha princesinha Manuella faz 5 anos hoje. Este amor de pai me preenche de alegria", descreveu o jornalista antes de ir para o trabalho.

No fim do último mês, o casal deu uma grande festa luxuosa com tema de Enrolados, da Disney, para celebrar os 5 anos da herdeira. Os detalhes da decoração, lembrancinhas e doces impressionou. Inclusive, Ticiane Pinheiro não segurou as lágrimas ao chegar no buffet e ver tudo pronto.

