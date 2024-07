Ticiane Pinheiro impressiona ao exibir bolo de segunda festa de Manuella

Que luxo! Em segundo aniversário de Manuella Pinheiro Tralli, Ticiane Pinheiro impressiona ao mostrar detalhes da decoração do bolo

A apresentadora Ticiane Pinheiro impressionou ao mostrar os detalhes do bolo da segunda festa de sua filha com Cesar Tralli, a pequena Manuella Tralli. Nesta sexta-feira 12, dia do aniversário dela, a famosa deu uma segunda festa para ela se divertir com os amiguinhos em um parque com vários brinquedos.

Após fazer um festão luxuoso no buffet, com o tema de Enrolados, da Disney, ela fez a celebração um pouco menor para ela brincar com os coleguinhas que não viajaram, mas, surpreendeu novamente com a decoração do bolo. De novo, foi colocada a Rapunzel no doce, contudo, ao lado de mais personagens.

Cada andar do bolo era uma espécie de livro de história de princesas, com os personagens decorando, como as fadas madrinhas da Cinderela e outros. No topo, Rapunzel foi colocada e ela foi a única princesa feita. Manuella Pinheiro Tralli então apareceu com uma fantasia da personagem para a hora dos parabéns.

Em sua rede social, Ticiane Pinheiro compartilhou um vídeo mostrando como foi a segunda festa de aniversário de sua herdeira caçula. A primogênita, Rafaella Justus, do casamento com Roberto Justus, não participou por estar viajando com o pai nos EUA.

Ainda nesta sexta-feira, 12, logo ao acordar, Manuella cantou parabéns no café da manhã com os pais com um bolinho de chocolate e com confeitos coloridos. No fim do último mês, o casal deu uma grande festa luxuosa com tema de Enrolados, da Disney. Os detalhes da decoração, lembrancinhas e doces impressionou. Inclusive, Ticiane Pinheiro não segurou as lágrimas ao chegar no buffet e ver tudo pronto.

Veja os detalhes do bolo do segundo aniversário da filha de Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Ticiane Pinheiro esclarece divisão da guarda da filha com Roberto Justus

A apresentadora Ticiane Pinheiro foi questionada em sua rede social como é a guarda de Rafaella Justus com o pai, o empresário Roberto Justus. Nesta terça-feira, 09, a loira esclareceu a divisão já que a herdeira está viajando com o pai em Miami, nos EUA, enquanto ela está no Brasil trabalhando.

Ao notarem a ausência da adolescente em alguns momentos da família da jornalista nos últimos dias, como o aniversário de 81 anos de Helô Pinheiro, muita gente se questionou como seria a divisão entre eles. A esposa de Cesar Tralli então contou como é a dinâmica entre eles para ficarem com a garota. Ticiane Pinheiro ainda revelou com quem ela mora. Saiba mais aqui.