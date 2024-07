Claudia Alencar aparece pela primeira vez após ser internada

Internada em um hospital após passar por cirurgias, Claudia Alencar é fotografada em festa de aniversário para celebrar seus 74 anos

A atriz Claudia Alencar completou 74 anos de idade nesta sexta-feira, 12, e comemorou a data especial com uma festa surpresa no hospital, que foi organizada por seus amigos e familiares. A artista está internada desde o final de 2023 para o tratamento de problemas de saúde em decorrência de dor na coluna.

Para celebrar o seu aniversário, ela teve um dia de beleza no hospital e ganhou bolo decorado e balões para enfeitar o seu quarto no local. A artista está hospitalizada em um hospital para participar de um programa de reabilitação e controle de dor.

Nas primeiras fotos desde que iniciou os desafios com sua saúde, Alencar apareceu sorridente e feliz com o carinho de seus amigos.

Relembre o que aconteceu com Claudia Alencar

Em dezembro de 2023, Claudia Alencar foi internada por causa de uma grave infecção após realizar uma cirurgia na coluna. Ela ficou um longo período no hospital para tratar a infecção e as dores que sentia. Depois, ela foi para uma clínica de reabilitação para se recuperar, mas precisou voltar a ser operada em junho de 2024.

A estrela fez outra cirurgia na coluna vertebral por causa da reativação da dor. Então, ela foi para outro hospital para fazer a reabilitação. Nos últimos dias, ela foi diagnosticada com trombose venosa na perna e tomou medicamentos anticoagulantes para resolver a questão.

Em entrevista ao site Gshow, a atriz comentou sobre a boa relação com os médicos que a ajudaram a se recuperar. "Gentis, plenos de sabedoria sobre o corpo humano. A gente trocou amorosidade. Aprendi a viver no aqui e agora, não quero voltar para trás. A vida me fez parar para eu me concentrar, ser feliz e cuidada por todos os enfermeiros e médicos, que são maravilhosos", declarou ela.

Além disso, Claudia contou que passou a enxergar a vida com outros olhos após o ocorrido. "Estou me curando. Ainda tenho dores, mas estou tomando analgésico. Agora estou bem", disse.

"Quero continuar a minha arte. O que vivi foi muito transformador. Eu gosto muito mais de mim hoje. Me aprovando mais, ficando quieta, tranquila. Esse break na minha vida foi transformador. Agradeço à vida!", completou, por fim.