Maria Cândida mostra o seu corpo após engordar 10 kg

A apresentadora Maria Cândida mostrou a mudança do seu corpo após engordar 10 kg e falou sobre o ganho de peso na menopausa

Maria Cândida usou as redes sociais nesta segunda-feira, 15, para mostrar como está o seu corpo após engordar 10 kg. A apresentadora explicou que ganhou peso por causa da menopausa, mas agora ele pretende perder.

"Menopausa: engordei 10kg no último ano. Falo o tempo todo do ganho de peso, que vai acontecer com a maioria nessa fase da vida… se a gente não organizar alimentação e exercícios. Pois é! Chegou a minha vez!!! Ganhei e vou perder. E por que quero perder? Porque a tendência é ganhar peso com muita facilidade até o final da vida. Mais e mais", disse ela no começo do texto.

Em seguida, Maria falou sobre os motivos para ela querer perder o peso que ganhou no último ano. "E não é só porque gosto de comer e beber… É que a menopausa traz muitas mudanças: 1- com o metabolismo mais lento progressivamente, perda muscular (o músculo auxilia no emagrecimento) e queda hormonal (menopausa)… é ganho de peso na certa. 10 em um ano, depois outros dez… e fica muito difícil de perder depois… 2- na menopausa, não podemos deixar a vida me levar e tudo certo… Esses 10kg a mais já impactam para subir e descer escadas com agilidade… Se a gente pensar, são 10 kg de açúcar ou farinha ou o que for… acoplados como pochetes no nosso corpo… e cansamos mais para fazer qualquer coisa, óbvio!", acrescentou.

Depois, a apresentadora revelou que pretende perder o peso que ganhou até o fim do ano. "Estratégia agora é perder esses quilos que ganhei até o fim do ano, chegar no meu peso saudável (estou acima do peso) e manter exercício e alimentação balanceada para equilibrar o jogo. Lembrem-se que nessa fase equilibrar o jogo é esforço já… Em 2017 e 2018, quando eu estava 14 kg acima do peso, eu os perdi aos poucos tirando o álcool, doces (só uma vez por semana), fazendo refeições leves à noite (de preferência até 19h) e passando tudo para integral. Usei a medicação saxenda na época para me ajudar (com orientação médica). Sem neuras, perdi os 14kg. Vamos começar de novo. Santa menopausa. Para quem ama os prazeres à mesa, essa fase pede exercícios e pouco exagero. Que pena! Hahhaha!", finalizou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MARIA CÂNDIDA (@mariacandidatv)

Maria Cândida anuncia que está noiva

A apresentadora Maria Cândida está noiva! No Dia dos Namorados, ela revelou que aceitou um pedido de casamento, mas preservou a identidade do eleito. A estrela apenas contou que é um homem que conhece desde a adolescência, mas só agora se envolveram. No Instagram, ela fez um post para refletir sobre a sua decisão de aceitar o noivado e a crença em um novo relacionamento amoroso.

"Fiquei noiva. Sim. Aproveitei a data dos namorados para contar. Tenho vídeos que falo: 'não caso nunca mais' no meu canal do youtube. Mudei de opinião? Sim e não. Eu falei que não casaria mais no formato tradicional de mesma casa, rotina e tal… Realmente, pelo menos por enquanto, não é pra mim. Não me vejo mais nesse formato. Mas me descobri amando e não vejo sentido em não viver tudo isso. Foi lento, aos poucos, sem pressa", disse ela. Saiba mais!