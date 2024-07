Gabriela Versiani é questionada sobre casamento com Murilo Huff e rebate

Gabriela Versiani respondeu algumas perguntas dos fãs nas redes sociais e rebateu um seguidor ao ser questionada sobre casamento com Murilo Huff

Nesta segunda-feira, 15, Gabriela Versiani aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seus seguidores. Porém, parece que a influenciadora não gostou muito de ser questionada sobre os planos de casamento com Murilo Huff.

"Quando sai o casório? Acho vocês lindos, que Deus abençoe", escreveu o internauta na caixinha de perguntas. A famosa respondeu, afirmando que tem um tempo certo para cada coisa. "Gente, entendo a curiosidade e torcida de vocês!! Mas toda vez que perguntam sobre casamento e filhos, respondo que não é simplesmente querer e pronto. Existe um tempo para cada coisa, um processo, uma construção. Quando e se vai acontecer? Só Deus vai dizer, na hora d'Ele. Então, bora mudar esse disco?", respondeu a empresária.

Gabriela também respondeu sobre como lida com o ciúmes no relacionamento. "Vi que tem várias perguntas sobre o assunto, então vamos falar sério aqui. Me sinto segura primeiro porque tenho Deus e segundo porque sei que o que estamos construindo é muito mais forte e muito maior do que qualquer coisa", disse.

A influencer e Murilo namoram há um ano. O cantor vive em Goiânia perto do filho Leo, de quatro anos, fruto do relacionamento dele com Marília Mendonça, que morreu em um trágico acidente de avião de 2021.

Terapia

O cantor Murilo Huff contou que recorreu à terapia para abandonar o uso de medicamentos para dormir e para aprender a desacelerar. Ele falou do assunto durante uma entrevista ao portal Leo Dias, nos bastidores do Ao Vivão, novo DVD do artsita. Além disso, disse que foi diagnosticado com Síndrome do Pensamento Acelerado.

“Estou aqui, mas pensando em mais dez coisas que estão acontecendo ou que podem acontecer. A cabeça não para, tem o lado bom e o ruim”, contou ele, que também relatou que não se sente relaxado como deveria. “É bem raro [relaxar], não durmo bem, eu tenho dificuldade para começar a dormir, acho que é a minha maior dificuldade”, refletiu o cantor.