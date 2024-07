Ticiane Pinheiro esclarece divisão da guarda da filha com Roberto Justus

Ao ser questionada sobre guarda de Rafaella Justus, Ticiane Pinheiro esclarece como é feita a divisão com Roberto Justus; veja

A apresentadora Ticiane Pinheiro foi questionada em sua rede social como é a guarda de Rafaella Justus com o pai, o empresário Roberto Justus. Nesta terça-feira, 09, a loira esclareceu a divisão já que a herdeira está viajando com o pai em Miami, nos EUA, enquanto ela está no Brasil trabalhando.

Ao notarem a ausência da adolescente em alguns momentos da família da jornalista nos últimos dias, como o aniversário de 81 anos de Helô Pinheiro, muita gente se questionou como seria a divisão entre eles. A esposa de Cesar Tralli então contou como é a dinâmica entre eles para ficarem com a garota. Ticiane Pinheiro ainda revelou com quem ela mora.

"A Rafa mora comigo e dome no pai uma ou duas vezes na semana. Um final de semana ela fica comigo e no outro com o pai. Nas férias, ela fica metade comigo e a outra metade com o pai. Dividimos assim...", disse como fazem.

Em seguida, a famosa explicou mais: "Só que ela acaba aparecendo mais pra vocês quado está com o pai, porque eles costumam fazer mais fotos com o fotógrafo deles e postam mais!".

Acostumada a abrir caixinhas de perguntas para interagir com os internautas na rede social, Ticiane Pinheiro recentemente respondeu sobre seu casamento com Cesar Tralli. Com rotinas bem agitadas, a apresentadora revelou como fazem para manterem a relação em meio a tantos compromissos.

É bom lembrar que a loira e Roberto Justus estão organizando a grande festa de 15 anos da filha. Com boa relação, eles estão vendo os detalhes também com Ana Paula Siebert. Recentemente, o empresário e a esposa marcaram presença no aniversário de 5 anos de Manuella Pinheiro Tralli.

Ticiane Pinheiro diz o que ela e Roberto Justus pagarão na festa da filha

A festa de 15 anos da filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, está deixando muita gente curiosa. A herdeira do ex-casal terá um evento luxuoso para celebrar a data especial e os preparativos estão sendo revelados aos poucos por eles.

Após mostrarem como foi a degustação dos pratos luxuosos que serão servidos para os convidados, a apresentadora da Record TV foi questionada sobre os gastos da festa. Sem rodeios, a loira logo contou o que ela está pagando e o que seu ex-marido está bancando.

"Vou dar o show e os vestidos", revelou a famosa sobre pagar isso o todo o restante ficar por conta de Roberto Justus, que acabou de dar uma grande festa em sua fazenda para os 4 anos de Vicky Justus, sua filha com a influenciadora Ana Paula Siebert Justus.