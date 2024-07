Ticiane Pinheiro mostra segunda festa de aniversário que fez para a filha

Após festão luxuoso, Ticiane Pinheiro mostra segunda comemoração para os cinco anos de sua filha com Cesar Tralli; veja o que ela fez

A apresentadora Ticiane pInheiro fez mais uma festa para celebrar os cinco anos de sua filha com Cesar Tralli, a pequena Manuella Pinheiro Trali. Após fazer evento luxuoso antecipado, a famosa reuniu os amiguinhos da herdeira nesta sexta-feira, 12, dia que realmente é o aniversário dela, para brincar um lugar com brinquedos.

Em sua rede social, a loira compartilhou um vídeo mostrando como foi o momento especial da menina com seus coleguinhas no parque. Mais uma vez, Manuella colocou um vestido da princesa de Enrolados, da Disney, para a hora dos parabéns com um bolo também do tema do desenho, que foi a decoração de sua primeira festa.

"Quem se divertiu mais?! Foi demais, viva a Manu", disse Ticiane Pinheiro ao aparecer se jogando nos brinquedos. Nos comentários, os internautas admiraram o registro. "A Manu é a cópia do pai como está linda", falaram. "Que delícia", escreveram.

Ainda nesta sexta-feira, 12, logo ao acordar, Manuella cantou parabéns no café da manhã com os pais com um bolinho de chocolate e com confeitos coloridos. No fim do último mês, o casal deu uma grande festa luxuosa com tema de Enrolados, da Disney, para celebrar os 5 anos da herdeira. Os detalhes da decoração, lembrancinhas e doces impressionou. Inclusive, Ticiane Pinheiro não segurou as lágrimas ao chegar no buffet e ver tudo pronto.

