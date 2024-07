Avião manda recado misterioso para o príncipe Harry sobre a princesa Diana

Príncipe Harry é alvo de uma mensagem misteriosa que foi exibida no céu de Los Angeles por um avião. Saiba o que a mensagem dizia

O príncipe Harry esteve em Los Angeles na quinta-feira, 11, para ser homenageado com o Prêmio Pat Tillman durante o ESPY Awards. Porém, algo que aconteceu do lado de fora do local da premiação chamou a atenção: uma mensagem misteriosa para o príncipe.

De acordo com o site Daily Mail, um avião não identificado sobrevoou o teatro onde aconteceu a premiação para fazer o príncipe Harry ler uma mensagem que estava sendo exibida no céu. O avião trazia uma faixa com o recado: “Príncipe Harry: investigue a morte de sua mãe” .

Porém, a mensagem não era assinada por ninguém e o remetente do recado inesperado não foi identificado até o momento. Por enquanto, Harry não se pronunciou sobre a mensagem envolvendo sua mãe, a princesa Diana.

A princesa Diana morreu em 31 de agosto de 1997 após sofrer um acidente de carro em Paris, na França. Na época, o carro onde ela estava foi perseguido por paparazzi e o motorista perdeu a direção dentro de um túnel.

A princesa Diana foi um dos membros mais amados da realeza britânica e sua morte trágica sempre é relembrada. Ela faleceu no dia 31 de agosto de 1997 em um acidente de carro na cidade de Paris, na França. Porém, você lembra onde ela foi enterrada? Confira aqui:

A princesa Diana foi enterrada em uma pequena ilha coberta de árvores no centro de lago oval na propriedade de Althorp Estate, que pertence a sua família e fica no Reino Unido. O corpo dela foi colocado ali no dia 6 de setembro de 1997 para evitar o assédio dos fãs da princesa e preservar a privacidade dos filhos dela, os príncipes William e Harry, que puderam visitar a mãe sempre que desejavam e sem alardes. Na época, o irmão dela, Charles Spencer, Conde de Spencer, contou sobre sua preocupação. “Havia uma emoção tão intensa em todos os lugares que fiquei preocupado sobre onde poderíamos enterrá-la com segurança”, afirmou ele à BBC.

O túmulo de Diana não pode receber visitantes, mas os admiradores dela podem ir até um memorial que foi construído em outro local da propriedade para receber homenagens. Vale lembrar ainda que outros membros da família da princesa não estão sepultados perto dela. A família Spencer está sepultada na Igreja de Santa Maria, em Great Brington, mas o irmão de Diana não quis colocá-la junto com os entes queridos por causa de sua segurança.