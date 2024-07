Em clique raro, Zezé Di Camargo posa ao lado de Dado Dolabella

Reunido com a família, Zezé Di Camargo posou sorridente ao lado do namorado da filha Wanessa Camargo, o ator Dado Dolabella

A espera do primeiro filho com Graciele Lacerda, Zezé Di Camargo surgiu sorridente em uma foto postada pela esposa, onde aparece ao lado da primogênita, Wanessa Camargo, e do genro Dado Dolabella. O clique publicado, nesta segunda-feira (15), é raro na família do cantor, já que, desde o retorno do namoro da filha com o ator, o artista não tinha cliques com o genro.

"Uma passagem rápida pela fazenda, só para deixar com gostinho de quero mais", escreveu Graciele legenda. Wanessa reuniu alguns amigos e o namorada para curtirem alguns dias de descanso na fazenda da família, localizada em Goiás. A cantora surpreendeu ao sugir em clima de harmonia com a madrasta, já que a relação entre as duas já foi distante no passado.

No primeiro clique, feito apenas entre a família Camargo, Wanessa está no meio do pai e do namorado, já no outro, os dois artistas aparecem abraçados para a foto. Vale lembrar, que o relacionamento da cantora com o ator é uma nova chance à história dos dois, já que eles chegaram a namorar entre os anos de 2000 e 2002, e ficaram cerca de 20 anos separados até reatarem em 2022.

A gravidez de Graciele Lacerda

O primeiro filho de Graciele Lacerda e Zezé é o quarto herdeiro do sertanejo, que teve outros três filhos com Zilu Godoy, sendo eles: Wanessa Camargo, a primogênita, Camilla Camargo e Igor Camargo. Apesar da grande família do cantor, ele e a esposa não escondiam dos fãs a vontade de terem um filho juntos.

No último sábado (13), Graciele explicou aos seguidores como engravidou, mesmo após a vasectomia de Zezé. De acordo com a influenciadora, ela e o marido passaram por uma série de tentativas de fertilização in vitro, até que tivessem sucesso.

A mãe de primeira viagem ainda pontuou que a chegada cada vez mais próxima dos 40 anos foi também um fator dificultante na tentativa de engravidar.