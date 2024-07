Carol Celico se derrete ao comemorar o mesversário do filho: "Nosso amor"

A empresária Carol Celico compartilhou novas fotos do filho caçula, Rafael, e se derreteu ao comemorar o seu segundo mês de vida

Carol Celico explodiu o fofurômetro das redes sociais ao postar novas fotos do filho, Rafael. O menino, fruto de seu casamento com o empresário Eduardo Scarpa, completou dois meses de vida nesta segunda-feira, 15.

Para celebrar a data especial, a mamãe coruja compartilhou no feed do Instagram alguns cliques do herdeiro e do seu bolo de mesversário, e na legenda, ela se declarou. "Rafael | 2 meses. Nosso amor. Nosso menino. Nossa vida todinha. Te amamos muito, Rafael", escreveu a famosa.

Os fãs ficaram encantados com a publicação. "Lindo", disse uma seguidora. "Que Deus o abençoe", escreveu outra. "Um bonequinho perfeito!!!! Que alegria!!! Feliz 2 meses, Rafa!", falou uma fã. "Tá lindo esse príncipe", comentou mais uma.

Além de Rafael, Carol também é mãe de Luca, de 16 anos, e de Isabella, de 13. Os dois são frutos de seu antigo relacionamento com o ex-jogador de futebol Kaká.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por | CAROLINE CELICO (@cacelico)

Relato do parto

Na última semana, Carol Celico decidiu responder as principais perguntas dos seguidores a respeito da chegada do filho, Rafael, fruto do relacionamento dela com o empresário Eduardo Scarpa. A influenciadora comparou a gestação com a dos outros dois filhos, Luca e Isabella, que são herdeiros do antigo relacionamento dela com o jogador Kaká.

"Eu tive dois partos normais com o Luca e com a Isabella, e quis muito ter um parto assim com o Rafael. Eu pude ter esse presente, esse privilégio", contou Carol, que revelou que a dúvida sobre o método escolhido por ela para parto foi a pergunta que mais ouviu desde o nascimento do bebê.

"Foi um processo muito mais rápido, de empurrar e de sair. Eu tinha feito uma fisioterapia pélvica que me ensinou, onde eu ia fazer a força, o posicionamento. Na hora que eu estava fazendo força, estava muito segura do que eu tinha que fazer. Isso fez toda a diferença", relatou ela. Saiba mais!