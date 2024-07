Wanessa Camargo surge com a madrasta, Graciele Lacerda, em nova foto

Wanessa Camargo mostra reencontro com o pai, Zezé Di Camargo, e a madrasta, Graciele Lacerda, que está grávida, na fazenda da família

A cantora Wanessa Camargo compartilhou uma foto inédita ao lado do pai, Zezé Di Camargo, e da madrasta, Graciele Lacerda. Os três posaram juntos e sorridentes durante o reencontro na fazenda da família em Goiás.

Wanessa está no local com os amigos e o namorado, Dado Dolabella, para passar as férias. Agora, Zezé e a noiva foram encontrá-los para curtir os dias de descanso nesta semana.

Vale lembrar que Graciele está grávida pela primeira vez. O bebê será o quarto filho de Zezé, que já é pai de três adultos: Wanessa, Camilla Camargo e Igor Camargo.

Graciele Lacerda, Zezé Di Camargo e Wanessa Camargo - Foto: Reprodução / Instagram

A gravidez de Graciele Lacerda

Neste sábado, 13, Graciele Lacerda usou suas redes sociais para compartilhar detalhes sobre como engravidou após a vasectomia de Zezé Di Camargo. Respondendo a dúvidas de seus seguidores, a influenciadora digital explicou que a gestação não ocorreu de forma natural, mas sim como resultado de uma das muitas tentativas de fertilização do casal.

Sincera, Graciele abriu o coração ao lembrar das múltiplas tentativas desde que decidiu começar a tentar engravidar. Além de ter tomado essa decisão próximo aos 40 anos, quando as chances são menores, a influenciadora digital também enfrentou desafios, já que seu noivo passou por uma vasectomia no passado.

“Foi fertilização porque o Zezé é vasectomizado e não tinha como ser natural. Como faz isso? Faz uma punção no saco, porque os espermatozoides ficam concentrados. E aí você faz uma punção e puxa os espermatozoides. Isso no homem, para poder coletar os espermatozoides, depois faz uma análise dos melhores para fecundar os óvulos”, disse.

Na sequência, Graciele detalhou parte do tratamento: "Eu não tinha feito reserva de óvulos, comecei a fazer meu tratamento dos 38 para os 39 anos. Assim que decidi me preparar para engravidar foi quando comecei a coleta de óvulos para formar os embriões. Foram muitas coletas, foi um processo longo, tomei muito hormônio", revelou.