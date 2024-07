Grávida, cantora gospel Camila Campos revela diagnóstico de câncer

Esposa do ex-jogador Léo Zagueiro, Camila Campos foi diagnosticada com câncer em estágio avançado; cantora está grávida de 7 meses

A cantora gospel Camila Campos usou as redes sociais na quinta-feira, 11, para compartilhar um momento delicado na vida da família. Em uma publicação conjunta com o marido, o ex-jogador de futebol Léo Zagueiro, ídolo do Cruzeiro, ela informou que foi diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado.

A artista, que já é mãe da pequena Bela, está à espera de Sophia, segunda herdeira do casal. Na legenda da postagem, a equipe da cantora explicou que Camila foi internada para iniciar o tratamento assim que recebeu o diagnóstico da doença.

"Recentemente, após fortes dores, Camila foi diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado e precisou ser internada para tratamento. Para quem não sabe, Camila também está grávida de 7 meses da pequena Sophia. Embora o diagnóstico seja assustador e desmotivante aos olhos da medicina, servimos e cremos que a última palavra vem do Médico dos médicos e que Ele continua sendo poderoso para curar", escreveram no comunicado.

"Nesse momento precisamos crer no que Camila sempre profetizou em suas ministrações e canções, crendo no poder da oração em Cristo Jesus e em uma igreja que se levanta em oração em favor dos seus irmãos no momento de luta. Se puder, pare o que estiver fazendo agora e clame ao Senhor pela vida da Camila e Sofia que ela carrega no ventre. Cremos em uma igreja que se une e que declara palavras de vida!", completaram.

Diversos amigos famosos e seguidores deixaram mensagens de apoio à Camila e ao casal durante este momento tão delicado enfrentado pela família. "Léo e Camila, conte com minhas orações e também comigo", escreveu o cantor Luciano Camargo. "A vitória de vocês é nossa vitória. Estamos firmes em oração. Amamos vocês", disse Regis Danese.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Campos (@camilacamposp)

Camila Campos e Léo Zagueiro anunciam segunda gravidez

Em fevereiro deste ano, o casal revelou publicamente a chegada da segunda herdeira. Através das redes sociais, Camila Campos e Léo Zagueiro mostraram um ensaio de fotos realizado ao lado da primogênita e destacaram a felicidade de serem papais novamente.

"A bondade de Deus nos seguirá. Fomos promovidos pelo nosso papai do céu e vem aí mais uma herança em nossas vidas! Estamos só gratidão! Orem por nós nessa nova etapa e nos enchem de carinho nos comentários", declararam na legenda do post.