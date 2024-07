Por onde andam os filhos mais velhos de Zezé Di Camargo?

Zezé Di Camargo está prestes a se tornar pai pela quarta vez. Que tal relembrar como anda a vida dos três filhos mais velhos dele? Confira aqui!

O cantor Zezé Di Camargo anunciou que família acaba de aumentar! Ele e a noiva, Graciele Lacerda, esperam o nascimento do primeiro filho juntos, que será o quarto herdeiro dele. O artista, que já está com 61 anos de idade, tem três filhos já adultos: Wanessa Camargo, Camilla Camargo e Igor Camargo, frutos do antigo casamento com Zilu Camargo. Confira como anda a vida dos três herdeiros do sertanejo:

A filha mais velha de Zezé é a cantora Wanessa Camargo. Ela tem uma carreira de sucesso na música e sempre faz shows para seus fãs. No início de 2024, ela esteve no elenco do Big Brother Brasil 24, da Globo, mas foi eliminada ao ser acusada de dar um tapa na perna de Davi Brito.

Na vida pessoal, Wanessa está apaixonada. Ela namora com o ator Dado Dolabella, já que os dois reataram o namoro recentemente após uma breve separação. Além disso, ela é mãe de duas crianças, José Marcus e João Francisco, frutos do antigo casamento com Marcus Buaiz. Nas redes sociais, a estrela sempre mostra momentos de suas viagens, como quando levou seus colegas do BBB para a fazenda da família, e momentos com os herdeiros e em sua carreira.

A segunda filha de Zezé Di Camargo é a atriz Camilla Camargo . Ela tem uma longa carreira no teatro e na TV, sendo que já atuou na novela Carinha de Anjo, na série Tudo Igual… SQN, da Disney, e também no filme Travessia, do Prime Video, além de vários outros projetos.

Na vida pessoal, Camilla é casada com o diretor Leonardo Lessa e tem dois filhos, Joaquim e Julia. Nas redes sociais, ela sempre compartilha momentos com as crianças e os bastidores de seus novos projetos.

Por fim, o terceiro filho do cantor sertanejo é Igor Camargo , o mais discreto dos herdeiros dele. Igor não seguiu a carreira artística e trabalha nos bastidores. Ele trabalha na área financeira da carreira da irmã mais velha, Wanessa Camargo, e é noivo de Amabylle Eiroa. Recentemente, ele teve uma briga com a família do pai, mas os ânimos já se acalmaram depois de uma polêmica vir à tona. Nas redes sociais, ele é bem discreto e quase não faz posts no Instagram sobre sua vida pessoal.

