Casamento de Maraisa e Fernando Mocó é adiado, diz colunista

Depois de pararem de usar a aliança de noivado e de apagarem fotos, Maraisa e Fernando Mocó teriam optado pelo adiamento do casamento

A cantora Maraisa e o empresário Fernando Mocó podem estar enfrentando uma crise no relacionamento. Os dois estavam com o casamento marcado para o dia 3 de outubro de 2024. Porém, os indícios mostram que eles adiaram a união.

De acordo com o colunista Leo Dias, os dois optaram por suspender a data marcada para o casamento. "Casamento oficialmente adiado, suspenso. Não foi cancelado. Eles não deram um motivo. Eles não querem falar agora. Não vai mais acontecer o casamento no dia 3 de outubro em Goiânia, este casamento está suspenso”, contou ele no programa Fofocalizando, do SBT.

Este rumor surgiu após Maraisa parar de usar o anel de noivado nesta semana. Além disso, os dois apagaram as fotos que tinham juntos nas redes sociais.

No entanto, eles ainda não se pronunciaram sobre como anda o relacionamento amoroso após os rumores de crise.

Maraisa revela tratamento para engravidar

Os dois se conhecem desde a infância, quando foram vizinhos. O relacionamento foi oficializado publicamente em julho de 2023, e dois meses depois o casal ficou noivo. Recentemente, a Maraisa revelou que possui planos para aumentar a família em breve e contou que está tomando remédios para engravidar do primeiro herdeiro do casal.

Em entrevista ao Conceito Sertanejo, Maraisa ressaltou que se tornar mamãe será o maior projeto de sua vida. "Eu, por exemplo, estou gordinha. Tô tomando remédios para engravidar e to na minha fase de que, o que vier, vai vir. Eu sou inteligente porque sei que estou me preparando para um momento, para o maior projeto da minha vida", declarou ela.

Em outra oportunidade, ela contou que casamento e filhos são desejos em comum de Fernando Mocó e ela. Além disso, a irmã gêmea de Maraisa frisou que, apesar dos planos, não pretende se afastar dos palcos durante a gestação.

"A gente sempre pensa [em casar]. Acho que não tem como noivar e não pensar em casamento, filhos e família. Eu vou continuar trabalhando, viu, gente? Eu acho que a mulher consegue se provar. Se tiver filho, se tiver casamento, nada vai parar, tudo faz parte da vida", disse ela à Quem, na época.