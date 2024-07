Graciele Lacerda explica como engravidou após vasectomia de Zezé di Camargo

Foi natural ou fertilização? Graciele Lacerda compartilha detalhes de sua primeira gravidez após vasectomia de Zezé Di Camargo

Neste sábado, 13, Graciele Lacerda usou suas redes sociais para compartilhar detalhes sobre como engravidou após a vasectomia de Zezé Di Camargo. Respondendo a dúvidas de seus seguidores, a influenciadora digital explicou que a gestação não ocorreu de forma natural, mas sim como resultado de uma das muitas tentativas de fertilização do casal.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Graciele abriu uma caixinha de perguntas para conversar com os seguidores após compartilhar a novidade. Foi quando um admirador questionou a musa sobre a concepção do novo membro da família do cantor sertanejo: "Foi natural ou você fez fertilização?", ele perguntou.

Graciele Lacerda fala sobre engravidar após vasectomia de Zezé di Camargo - Reprodução/Instagram

Sincera, Graciele abriu o coração ao lembrar das múltiplas tentativas desde que decidiu começar a tentar engravidar. Além de ter tomado essa decisão próximo aos 40 anos, quando as chances são menores, a influenciadora digital também enfrentou desafios, já que seu noivo passou por uma vasectomia no passado.

“Foi fertilização porque o Zezé é vasectomizado e não tinha como ser natural. Como faz isso? Faz uma punção no saco, porque os espermatozoides ficam concentrados. E aí você faz uma punção e puxa os espermatozoides. Isso no homem, para poder coletar os espermatozoides, depois faz uma análise dos melhores para fecundar os óvulos”, disse.

Na sequência, Graciele detalhou parte do tratamento: "Eu não tinha feito reserva de óvulos, comecei a fazer meu tratamento dos 38 para os 39 anos. Assim que decidi me preparar para engravidar foi quando comecei a coleta de óvulos para formar os embriões. Foram muitas coletas, foi um processo longo, tomei muito hormônio", revelou.

Por fim, a influenciadora digital destacou que pretende compartilhar mais detalhes sobre sua jornada no futuro, para ajudar outras tentantes. "Quando comecei a tentar engravidar, procurei vídeos de outras mulheres que passaram por este processo. Sei o tanto que é importante dividir sua experiência", afirmou a mais nova mamãe, que revelou a gravidez com um vídeo emocionante:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zezé Di Camargo (@zezedicamargo)

Graciele Lacerda impressiona ao mostrar barriguinha em look:

Nos últimos dias, Zezé Di Camargo e Graciele revelaram que estão esperando seu primeiro bebê após várias tentativas. Radiante com a nova fase, a influenciadora fitness, que sempre mostra seus looks para o show do amado, dessa vez, deixou marcar a barriguinha pela primeira vez após contarem a novidade. Aos três meses de gravidez, a empresária surpreendeu ao já aparecer com a região pontando.