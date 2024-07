Diego e Arnaldo tranquilizam fãs após acidente com ônibus da dupla sertaneja

Diego e Arnaldo falaram pela primeira vez após o ônibus da dupla sertaneja se envolver em um acidente no MT: 'Livramento'

O ônibus da dupla sertaneja Diego e Arnaldo se envolveu em um acidente nesta sexta-feira, 12, na rodovia BR-364, em Santo Antônio do Leverger, 35 km de Cuiabá, no Mato Grosso. Tudo aconteceu após uma freada brusca, que resultou na colisão da traseira de outro caminhão.

Através das redes sociais, a equipe dos artistas afirmou que o acidente não causou vítimas e todos os passageiros do ônibus estão bem. De acordo com a produtora, os shows de Diego e Arnaldo seguem normalmente.

"Na manhã desta sexta-feira (12/7) o ônibus da dupla Diego & Arnaldo acabou colidindo na traseira de um caminhão no KM 370 da BR-364, município de Santo Antônio do Leverger/MT, devido a uma freada brusca. Felizmente, não houveram vítimas. Equipe, artistas e os motoristas envolvidos passam bem", declararam no comunicado.

"O veículo estava à caminho de Sapezal/MT, onde a dupla irá se apresentar nesta noite. Vale ressaltar que a agenda de shows segue normal e sem alterações. Diego e Arnaldo agradecem o carinho e a preocupação de todos", completaram. Em seguida, a dupla sertaneja publicou um vídeo reforçando que todos estavam bem.

"Galera, estamos fazendo esse vídeo para tranquilizar nossos fãs, familiares e amigos. Graças a Deus ninguém se machucou, foi só um ‘arranhadinho’ mas já está tudo certo. Mais uma vez muito obrigado pelas mensagens e agradecer a Deus pelo livramento", declarou Diego e Arnaldo.

Equipe de Diego e Arnaldo tranquiliza - Foto: Reprodução / Instagram

O acidente

De acordo com o site G1, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a colisão lateral ocorreu nesta sexta-feira, 12, por volta de 6h. Dos 25 passageiros levados no ônibus de Diego e Arnaldo, somente dois foram levados ao Hospital Municipal de Cuiabá.

Os demais ocupantes assinaram termo ao recusar encaminhamento hospitalar. A dupla sertaneja realiza uma sequência de shows em Mato Grosso desde o início do mês de julho. No dia 5, os artistas se apresentaram em Cáceres, seguido de Água Boa. As apresentações no estado serão encerradas nesta sexta-feira, em Sapezal.