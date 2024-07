Xuxa Meneghel arrasa em aula de boxe: 'Para começar com tudo'

Xuxa Meneghel já começou a semana na ativa e arrasou em uma aula de boxe. Com um conjunto preto, a apresentadora ainda exibiu seus músculos

Nas redes sociais, Xuxa Meneghel sempre mostra o seu estilo de vida saudável e nesta segunda-feira, 15, não foi diferente. A apresentadora já começou a semana na ativa e arrasou em uma aula de boxe.

Em sua conta do Instagram, a famosa compartilhou um vídeo do momento. Com um conjunto composto por top e shorts na cor preta, Xuxa deu vários socos nos apanhadores do professor. Dependendo do ângulo, ainda foi possível ver os músculos da estrela.

"Eu no meu dia mais calminha. Para começar a semana com tudo", escreveu ela na legenda da publicação. Rapidamente, o post recebeu milhares de curtidas e comentários.

"Que lindo te ver focada! Uma inspiração", escreveu um internauta. "Linda e talentosa. Que corpo é esse mulher?", comentou outra seguidora. "Minha gratidão eterna a você por ser essa pessoa maravilhosa, incrível, de uma humildade ímpar e uma luz que ilumina a todos por onde passa! Sou grato por tudo e feliz demais pela confiança que você tem no meu trabalho! Seguimos firmes treino após treino com essa energia positiva sempre! Muito obrigado por tudo", escreveu o personal de Xuxa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Xuxa (@xuxameneghel)

Fofura

Em outro treino realizado pela apresentadora, a cachorrinha de estimação de Xuxa Meneghel, Doralice, tirou risadas da família com uma atitude fofa durante o momento fitness da tutora e de Sasha, recentemente. No registro compartilhado pela apresentadora, o cãozinho aparece "acompanhando" o alongamento entre mãe e filha, uma atitude inesperada.

"Na hora em que levanto peso, a Doralice fica sentadinha no meu colo, mas na hora do alongamento, olha ela querendo fazer também. Agora, danou-se, ela vai querer malhar comigo", brincou a apresentadora na legenda da publicação.

Marcio Lui, o personal de Xuxa, Sasha e o marido dela João Lucas também se impressionaram com a atitude do bichinho da família, que aparece deitada em um colchonete assim como a apresentadora e a estilista: "É muito difícil essa vida fitness", brincou a artista entre os familiares.